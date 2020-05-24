Коронавірус у світі: заразилися 5,4 млн осіб



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Коронавірус в світі: заразилися майже 5,4 млн осіб

Жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта.

Понад 5 млн 401 тис. людей інфікувалися коронавірусом від початку його поширення у світі.

Про це свідчать дані ресурсу Worldometers.

Так за час пандемії було виявлено 5 401 612 випадків зараження. Також жертвами коронавірусу в світі стали 343 804 пацієнта.

При цьому від коронавірусної інфекції вилікувалися 2 247 151 людина.

На даний момент активними хворими значаться 2 817 427 громадян, серед яких 53 540 пацієнтів - у важкому стані.

Раніше керівник групи експертів щодо лікування пневмонії в Шанхаї Чжан Веньхун заявив, що в листопаді настане друга хвиля коронавірусу. На його думку, Covid-19 більш пристосований до низьких температур, а тому взимку, можливо, буде поширюватися швидше. При цьому фахівець зазначив, що ця хвиля буде не такою стрімкою, як перша.

Нагадаємо, Південна Америка стала новим світовим епіцентром коронавірусної інфекції Covid-19.