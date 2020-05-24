Багатії США ще більше збагатилися під час пандемії коронавірусу



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Кількість мільярдерів за період пандемії збільшилася на 16 осіб

За два місяці статки головних американських багатіїв збільшилася на 15%

Ще в лютому-2020 коронавірус помітно бив по гаманцях головних багатіїв світу. Але до кінця травня знайшлися й ті, кому вдалося заробити за час пандемії. Так, дослідження аналітичних груп Americans for Tax Fairness і Institute for Policy Studies показало, що американські мільярдери за два місяці пандемії, тобто з березня, збільшили сукупний статок на 15%.

У дослідженні враховувалися дані Forbes з 18 березня по 19 травня. За цей час статки американських мільярдерів зросли сумарно на 434 млрд доларів (з 2,948 трлн до 3,382 трлн дол.).

З мільярдерів, що входять в ТОП-30 США, в процентному співвідношенні (але не в абсолютних цифрах) найбільше зростання статків за два місяці показали власник Menards Джон Менар-молодший і підприємець Ілон Маск (зростання 62,8% і 48% відповідно).

А найбільше в абсолютних цифрах вдалося заробити п’яти найбагатшим людям США. Вони забезпечили п’яту частину загального приросту. Це:

глава Amazon Джефф Безос («плюс» 30%, 34,6 млрд доларів);

один із засновників Microsoft Білл Гейтс (+8,2%, 8 млрд доларів);

творець Facebook Марк Цукерберг (+46,2%, 25,3 млрд доларів);

глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт (+0,8%, 564 млн доларів);

співзасновник Oracle Ларрі Еллісон (+11,9%, 7 млрд доларів).

Крім цього, у звіті повідомляється, що кількість мільярдерів за період пандемії збільшилася: якщо в березні їх було 614, то в травні – вже 630. Так США за підсумками квітня виявилися на другому місці в світі після Китаю за кількістю нових мільярдерів з 2010 року, то тобто після економічної кризи 2009 року.

За цей час, за даними Forbes, загальна кількість мільярдерів у США збільшилася на 210 осіб, в їх числі 61 IT-мільярдер. За даними видання, кількість технологічних мільярдерів від загального числа найбагатших людей країни становить 17%.

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Джерело: Сегодня