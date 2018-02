Могеріні планує відвідати Україну у березні

Могеріні приїде в Україну говорити про реформи

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну в березні.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Голова зовнішньої політики ЄС Могеріні, ймовірно, приїде до України у березні. Візит відбудеться приблизно у той час, коли міністри закордонних справ країн-членів ЄС в Брюсселі обговорюватимуть відносини між Україною і Брюсселем», - написав Йозвяк.

