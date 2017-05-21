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    Могеріні планує відвідати Україну у березні

    Могеріні приїде в Україну говорити про реформи
    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну в березні. [READ_MORE] Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter. «Голова зовнішньої політики ЄС Могеріні, ймовірно, приїде до України у березні. Візит відбудеться приблизно у той час,
    • Сьогодні, 13:35
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    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні
    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

    Могеріні приїде в Україну говорити про реформи

    Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну в березні.

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    Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

    «Голова зовнішньої політики ЄС Могеріні, ймовірно, приїде до України у березні. Візит відбудеться приблизно у той час, коли міністри закордонних справ країн-членів ЄС в Брюсселі обговорюватимуть відносини між Україною і Брюсселем», - написав Йозвяк.

    За його словами, темами переговорів під час візиту стануть впровадження реформ, Крим та Росія.

     

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