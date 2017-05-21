Могеріні планує відвідати Україну у березні

Могеріні приїде в Україну говорити про реформи

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну в березні. [READ_MORE] Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter. «Голова зовнішньої політики ЄС Могеріні, ймовірно, приїде до України у березні. Візит відбудеться приблизно у той час,



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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні

Могеріні приїде в Україну говорити про реформи

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну в березні.

Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.

«Голова зовнішньої політики ЄС Могеріні, ймовірно, приїде до України у березні. Візит відбудеться приблизно у той час, коли міністри закордонних справ країн-членів ЄС в Брюсселі обговорюватимуть відносини між Україною і Брюсселем», - написав Йозвяк.

the EU foreign policy chief Mogherini is likely to go to #Ukraine in March. the visit will come around the same time as Eu foreign ministers will debate EU-Ukraine relations in Brussels. reforms issues, #Crimea & #Russia will be discussed — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 1 лютого 2018 р.

За його словами, темами переговорів під час візиту стануть впровадження реформ, Крим та Росія.