Могеріні планує відвідати Україну у березні
- Сьогодні, 13:35
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Могеріні приїде в Україну говорити про реформи
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні, ймовірно, відвідає Україну в березні.
Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
«Голова зовнішньої політики ЄС Могеріні, ймовірно, приїде до України у березні. Візит відбудеться приблизно у той час, коли міністри закордонних справ країн-членів ЄС в Брюсселі обговорюватимуть відносини між Україною і Брюсселем», - написав Йозвяк.
the EU foreign policy chief Mogherini is likely to go to #Ukraine in March. the visit will come around the same time as Eu foreign ministers will debate EU-Ukraine relations in Brussels. reforms issues, #Crimea & #Russia will be discussed— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 1 лютого 2018 р.
За його словами, темами переговорів під час візиту стануть впровадження реформ, Крим та Росія.