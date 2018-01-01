Путін пообіцяв не відповідати на «Кремлівський список США»

Глава Росії не хоче згортати відносини з Америкою

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США. Про це він заявив на зустрічі з довіреними особами, передає видання «Інтерфакс». За його словами, він не бачив цього списку, але зранку про публікацію цього документа його проінформували



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Глава Росії не хоче згортати відносини з Америкою

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США. Про це він заявив на зустрічі з довіреними особами, передає видання «Інтерфакс».

За його словами, він не бачив цього списку, але зранку про публікацію цього документа його проінформували колеги.

«Це повна дурість – згортати наші відносини (з США, – ред.) до нуля. Ми чекали цього списку, не буду приховувати. Ми готові були зробити кроки у відповідь, причому серйозні, які скотили б наші відносини до нуля. Але ми утримаємося поки що від цих кроків», – заявив Путін.

Він зазначив, що РФ не збирається «лізти на рожен і загострювати ситуацію».

«Ми будемо уважно дивитися за тим, як буде розвиватися ситуація на практиці, тому що там є ще якийсь секретний список, в цьому списку якісь, кажуть, ще прізвища з якимись зірочками. Треба з цим розібратися, як це все буде відбуватися», – додав він.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Пізніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна.