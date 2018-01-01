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    «Кремлівська доповідь»: Порошенко чекає на відповідні рішення з боку ЄС

    Президент подякував США за нові санкції проти РФ
    Президент України Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за «чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи оприлюднення у США так званої «кремлівської доповіді», Порошенко зазначив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з
    • Сьогодні, 15:36
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    Президент подякував США за нові санкції проти РФ

    Президент України Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за «чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи оприлюднення у США так званої «кремлівської доповіді»,

    Порошенко зазначив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів «для зміцнення спільного трансатлантичного фронту».

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    «Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминуче і впевнено обмежує апетити агресора», - вважає президент.

    «І так буде допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання у внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. А також допоки не відбудеться повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України!» - заявив Порошенко.

    Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

    Пізніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна.

    Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США. 

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