«Кремлівська доповідь»: Порошенко чекає на відповідні рішення з боку ЄС

Президент подякував США за нові санкції проти РФ

Президент України Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за «чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи оприлюднення у США так званої «кремлівської доповіді», Порошенко зазначив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з



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Президент подякував США за нові санкції проти РФ

Президент України Петро Порошенко подякував Сполученим Штатам Америки за «чергову демонстрацію лідерства у протидії російській агресії». Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи оприлюднення у США так званої «кремлівської доповіді»,

Порошенко зазначив, що Україна розраховує на відповідні рішення і з боку європейських партнерів «для зміцнення спільного трансатлантичного фронту».

«Сила санкцій стає дедалі більш міцною і впливовою. Накопичувальний ефект обмежувальних заходів неминуче і впевнено обмежує апетити агресора», - вважає президент.

«І так буде допоки в Кремлі нарешті не зрозуміють важливості поваги до міжнародного права, відмови від втручання у внутрішні справи суверенних держав та припинення підриву демократичних інститутів. А також допоки не відбудеться повне відновлення суверенітету і територіальної цілісності України!» - заявив Порошенко.

Нагадаємо, 30 січня Мінфін США опублікував список з 114 чиновників і 96 олігархів в рамках закону про антиросійські санкції. До переліку увійшли співробітники адміністрації президента РФ, члени уряду, глави відомств і держкомпаній, а також всі росіяни, фінансові статки яких перевищують мільярд доларів.

Пізніше, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав безпрецедентною публікацію Мінфіном США списку наближених до президента Володимира Путіна.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія поки що утримається від кроків у відповідь на публікацію «кремлівської доповіді» США.