У Варшаві відкрили пам’ятний знак Військовій місії УНР



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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що нічого «так не зміцнює дружбу, як бойове братерство»

Урочисті заходи відбулися у зв’язку зі 100-річчям початку роботи Військової місії УНР

У столиці Польщі урочисто відкрили меморіальну дошку, присвячену Військовій місії Української Народної Республіки

У столиці Польщі Варшаві на будинку колишнього готелю «Польський» (Hotel Polski) у центрі міста, де у 1919-1920 роках знаходилася Військова місія Української Народної Республіки, урочисто встановили меморіальну дошку. Про це повідомляє «Польське радіо».

У відкритті пам’ятного знаку взяли участь міністр культури і національної спадщини, віце-прем’єр Пйотр Ґлінський та міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який приїхав до Варшави, зокрема, на близькосхідну конференцію.

Урочисті заходи відбулися у зв’язку зі 100-річчям початку роботи Військової місії УНР у колишньому готелі «Польський».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що нічого «так не зміцнює дружбу, як бойове братерство». «100 років тому українці та поляки спільно захищали Варшаву та звільняли Київ. Ми надзвичайно вдячні нашим польським друзям за підтримку у боротьбі з російською агресією. Захищаючи себе, ми захищаємо також наших польських друзів, і так ми будемо робити у майбутньому», - підкреслив Павло Клімкін.

За словами Ґлінського, 100 років тому почалася співпраця людей, котрі створили та реалізували польсько-український союз. «Це союз двох вільних народів, які прагнули незалежності. Українська місія працювала пліч-о-пліч з польськими політичними та військовим установами. У той час ми повинні були боротися зі зброєю за незалежність», - сказав віце-прем’єр та міністр культури Польщі.