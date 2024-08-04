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У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих
В уряді заявили, що немає виправдань для будь-якого насильства та підтримали поліцію
фото: theguardian.com

Демонстрації по всій країні спричинила смерть трьох дівчаток в англійському місті Саутпорт

У Великій Британії відбулися десятки мітингів ультраправих рухів, проти них виходили контракції. Низка демонстрацій обернулися сутичками та підпалами, майже 100 людей затримали. Про це пишуть BBC та Guardian.

Демонстрації по всій країні спричинила смерть трьох дівчаток в англійському місті Саутпорт. За даними поліції, 17-річний хлопець з села Бенкс у графстві Ланкашир з ножем напав на студію, де відбувався тематичний урок з танців і йоги для дітей у стилі попспівачки Тейлор Свіфт.

У результаті нападу троє дівчат віком 6, 7 та 9 років загинули. Ще 11 дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення, більшість з них – у важкому стані.

Мотиви нападника залишаються невідомими. Поліція розкрила, що нападник – Аксель Рудакубана, народжений у Кардіффі (Уельс) в сім’ї християн із Руанди. Але в соцмережах поширили неправдиві заяви про те, що підозрюваним був мусульманин чи шукач притулку, який прибув до Великої Британії на човні, пишуть Guardian та TRT.

Після цих повідомлень ультраправі протестувальники через соцмережі організовували демонстрації у містах по всій країні. Правоохоронці закликали утриматися від насильства та попереджали про відповідальність.

BBC нарахувало щонайменше 30 демонстрацій, запланованих ультраправими активістами по всій Великій Британії на вихідні. За повідомленням ЗМІ, демонстранти кидали пляшки, грабували магазини, нападали на поліціянтів у районах Халл, Ліверпуль, Брістоль, Манчестер, Блекпул і Белфаст, але не всі демонстрації закінчилися насильством.

У Ліверпулі у поліцейських кидали цеглою, пляшками та файєрами, одного офіцера вдарили в голову, коли кинули стілець, а іншого вдарили ногою та збили з мотоцикла. У Халлі протестувальники розбили вікно в готелі, який використовувався для проживання шукачів притулку, а поліцейських закидали пляшками та яйцями.

У Сандерленді поліцейську будівлю пограбували, а сусіднє приміщення Громадської ради було підпалено. Кілька правоохоронців були поранені.

Тим часом по країні відбувалися й контракції. Кілька сотень антифашистських демонстрантів зібралися навпроти ліверпульської станції Лайм-стріт, закликаючи до єдності та толерантності, скандуючи «Тут приймають біженців» і «Нацистська мерзото, геть з наших вулиць».

У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих фото 1

У Брістолі протестувальники та учасники контрпротесту вступили в протистояння. Одна група співала співали «Прав, Британіє», «England 'til I die» і «I want our country back», а інша сторона скандувала: «Біженцям тут раді».

У Блекпулі протестувальники зіткнулися з панками на фестивалі Rebellion.

За даними ЗМІ, понад 90 людей були заарештовані, низка правоохоронців постраждали у сутичках.

В уряді заявили, що немає виправдань для будь-якого насильства та підтримали поліцію, щоб та «вжила всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки на вулицях».

У Великій Британії спалахнули десятки протестів ультраправих фото 2

Міністр внутрішніх справ також попередив, що будь-кому, хто бере участь у «неприйнятних безладах», загрожуватиме тюремне ув'язнення і заборона на поїздки. Він додав, що для цього є «достатня» кількість місць у в’язницях.

Раніше у Венесуелі розпочалися протести після результатів виборів президента. 

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Теги: соцмережі Ліверпуль поранення поліція смерть Манчестер вихідні

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