У Венесуелі розпочалися протести після результатів виборів президента

Після оголошення НІколаса Мадуро переможцем виборів, протестувальники почали маршувати вулицями міст Венесуели

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Венесуели, щоб протестувати проти результатів виборів, за якими Ніколас Мадуро знову став президентом. Про це пише AP.

Невдовзі після того, як Національна виборча рада, яка є лояльною до правлячої партії Мадуро, оголосила, що він переміг, протестувальники почали маршувати вулицями Каракаса та інших міст Венесуели.

фото: AP

У столиці протести були здебільшого мирними, але коли десятки співробітників поліції в спорядженні заблокували ходу, почалася бійка. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників. Деякі з них кидали в поліцейських каміння та інші предмети.

Під час мітингу в Каракасі чули і звіку пострілів, проте інформації про травмованих — не надходила. Протестувальники ходили центральними та урядовими кварталами міста та вигукували «Геть Мадуро!».

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фото: AP

Деякі протестувальники намагалися заблокувати автомагістралі, в тому числі ту, яка з’єднує столицю з портовим містом, де розташований головний міжнародний аеропорт країни.

Мадуро заявив, що у Венесуелі «знову намагаються здійснити державний переворот фашистського та контрреволюційного характеру».

«Наразі 23 військовослужбовці були поранені, деякі з вогнепальної зброї. Вони стали жертвами сьогоднішнього насильства і отримують медичну допомогу», – повідомив згодом міністр оборони країни Володимир Падріно Лопес у Х.

Глава відомства також заявив, що влада не допустить, щоб у Венесуелі повторилися події 2014, 2017 і 2019 років, коли в країні пройшли масові акції протестів із заворушеннями, що супроводжувалися загибеллю людей.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.