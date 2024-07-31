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У Британії почалися заворушення після різанини у дитячому літньому клубі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Британії почалися заворушення після різанини у дитячому літньому клубі
Заворушення почалися після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії
фото: PA

17-річний хлопець влаштував різанину у дитячому літньому клубі й поранив щонайменше одинадцять людей

У британському місті Саутпорті під Ліверпулем сталися заворушення. Сотні людей зібралися біля мечеті та влаштували конфлікт – почали кидати цеглу, пляшки та інші предмети до мечеті та поліції. Згодом демонстранти підпалили поліцейський фургон, кидали в поліцейських пляшки та урни на колесах. Про це повідомляє Sky News.

Поліція вважає натовп членами ультраправої Англійської ліги оборони. Багато з людей були в масках і балахонах.

Поліція вважає натовп членами ультраправої Англійської ліги оборони
Поліція вважає натовп членами ультраправої Англійської ліги оборони
фото: PA

Зокрема, внаслідок конфлікту близько 39 поліцейських отримали медичну допомогу, 27 з них були доставлені до лікарні.

Прем'єр-міністр сер Кейр Стармер заявив, що винні у заворушеннях «відчують на собі всю силу закону».

Демонстранти підпалили поліцейський фургон
Демонстранти підпалили поліцейський фургон
фото: PA

«Жителі Саутпорта не можуть прийти до тями після вчорашнього жаху. Вони заслуговують на нашу підтримку і нашу повагу. Ті, хто насильством і бандитизмом захопили панахиду за загиблими, образили громаду, яка перебуває в скорботі», – сказав він.

За словами поліцейських, заворушення почалися після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії. Незадовго до цього місцеві жителі зібралися для вшанування пам'яті загиблих.

Внаслідок конфлікту близько 39 поліцейських отримали медичну допомогу
Внаслідок конфлікту близько 39 поліцейських отримали медичну допомогу
фото: PA

Після того як наступив вечір вівторка, ситуація біля мечеті нормалізувалася, а кількість людей на вулиці значно зменшилася.

Нагадаємо, у місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок, 29 липня, затримано хлопця з ножем, який напав на людей у дитячому літньому клубі. Представниця поліції Саутпорта підтвердила, що за підозрою в убивстві затримали 17-річного хлопця родом з Кардіффа.

За даними поліції, напад стався у танцювальній школі на заході, присвяченому співачці Тейлор Свіфт.

Незадовго до полудня в понеділок поліцію викликали до будинку на Харт-стріт у Саутпорті після того, як 11 дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення. Троє дітей пізніше померли, їхні імена – шестирічна Бібі Кінг, семирічна Елсі Дот Стенкомб і дев'ятирічна Аліса Дасілва Агіар.

Вбиті дівчата
Вбиті дівчата
фото: Поліція Мерсісайда

П'ятеро інших дітей все ще перебувають у лікарні в критичному стані, в той час як точний стан трьох інших постраждалих дітей невідомий – але всі вони проходять лікування в лікарнях Ліверпуля і Манчестера.

Двоє дорослих також отримали важкі поранення під час нападу, і місцеві жителі називають їх вчителькою йоги Ліанн Лукас, яка була співорганізатором танцювального заходу для дітей віком від 6 до 11 років, і Джоном Хейсом, який працює в приміщенні, де сталися ножові поранення.

Теги: вбивство Велика Британія протест поліція

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