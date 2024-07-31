У Британії почалися заворушення після різанини у дитячому літньому клубі

Заворушення почалися після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії

17-річний хлопець влаштував різанину у дитячому літньому клубі й поранив щонайменше одинадцять людей

У британському місті Саутпорті під Ліверпулем сталися заворушення. Сотні людей зібралися біля мечеті та влаштували конфлікт – почали кидати цеглу, пляшки та інші предмети до мечеті та поліції. Згодом демонстранти підпалили поліцейський фургон, кидали в поліцейських пляшки та урни на колесах. Про це повідомляє Sky News.

Поліція вважає натовп членами ультраправої Англійської ліги оборони. Багато з людей були в масках і балахонах.

Поліція вважає натовп членами ультраправої Англійської ліги оборони фото: PA

Зокрема, внаслідок конфлікту близько 39 поліцейських отримали медичну допомогу, 27 з них були доставлені до лікарні.

Прем'єр-міністр сер Кейр Стармер заявив, що винні у заворушеннях «відчують на собі всю силу закону».

Демонстранти підпалили поліцейський фургон фото: PA

«Жителі Саутпорта не можуть прийти до тями після вчорашнього жаху. Вони заслуговують на нашу підтримку і нашу повагу. Ті, хто насильством і бандитизмом захопили панахиду за загиблими, образили громаду, яка перебуває в скорботі», – сказав він.

За словами поліцейських, заворушення почалися після закликів в інтернеті до протестів біля мечеті, яка розташована неподалік місця трагедії. Незадовго до цього місцеві жителі зібралися для вшанування пам'яті загиблих.

Внаслідок конфлікту близько 39 поліцейських отримали медичну допомогу фото: PA

Після того як наступив вечір вівторка, ситуація біля мечеті нормалізувалася, а кількість людей на вулиці значно зменшилася.

Нагадаємо, у місті Саутпорт на північному заході Англії в понеділок, 29 липня, затримано хлопця з ножем, який напав на людей у дитячому літньому клубі. Представниця поліції Саутпорта підтвердила, що за підозрою в убивстві затримали 17-річного хлопця родом з Кардіффа.

За даними поліції, напад стався у танцювальній школі на заході, присвяченому співачці Тейлор Свіфт.

Незадовго до полудня в понеділок поліцію викликали до будинку на Харт-стріт у Саутпорті після того, як 11 дітей і двоє дорослих отримали ножові поранення. Троє дітей пізніше померли, їхні імена – шестирічна Бібі Кінг, семирічна Елсі Дот Стенкомб і дев'ятирічна Аліса Дасілва Агіар.

Вбиті дівчата фото: Поліція Мерсісайда

П'ятеро інших дітей все ще перебувають у лікарні в критичному стані, в той час як точний стан трьох інших постраждалих дітей невідомий – але всі вони проходять лікування в лікарнях Ліверпуля і Манчестера.

Двоє дорослих також отримали важкі поранення під час нападу, і місцеві жителі називають їх вчителькою йоги Ліанн Лукас, яка була співорганізатором танцювального заходу для дітей віком від 6 до 11 років, і Джоном Хейсом, який працює в приміщенні, де сталися ножові поранення.