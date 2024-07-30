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Протести у Венесуелі: Україна звернулася до влади країни

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Протести у Венесуелі: Україна звернулася до влади країни
Тисячі венесуельців вийшли на вулиці Каракаса інших міст Венесуели, щоб висловити протест проти того, що вони називають шахрайською перемогою Мадуро
фото: АР

«Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали», – речник МЗС України Георгій Тихий

Міністерство закордонних справ України закликає владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів. Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий в X.

«Вільні та чесні вибори означають, що кожен голос підраховується прозоро, а результати точно відображають волю народу. Венесуельці заслуговують на це не менше. Народ Венесуели заслуговує на те, щоб його волю поважали. Протягом останніх двох десятиліть український народ стикався з ситуаціями, коли влада не поважала його мирний вибір. Ми закликаємо владу Венесуели утриматися від застосування сили проти мирних демонстрантів», – написав Тихий.

Нагадаємо, Ніколас Мадуро знову став президентом Венесуели. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.

Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів.

Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.

Як повідомлялося, опозиція заявила, що має достатньо доказів шахрайства під час обрання президентом Венесуели Ніколаса Мадуро.

До слова, бізнесмен та мільярдер Ілон Маск висловився після спірних президентських виборів у Венесуелі та нібито переобрання Ніколаса Мадуро главою держави назвав його диктатором.

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Теги: МЗС вибори Венесуела протест Україна президент мітинг

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