У Великій Британії «головний мисливець на щурів» у будівлі МЗС вийшов на офіційну пенсію
Відтепер кіт Палмерсон житиме у заміському будинку й насолоджуватиметься життям
У Великій Британії кіт Палмерстон, який чотири роки ловив щурів у будівлі Міністерства закордонних справ, пішов на офіційну пенсію. Про це йдеться у листі вже «ексчиновника», опублікованому у Твіттер.
«Після чотирьох років на посаді головного мисливця за щурами в МЗС Великої Британії я вважаю, що для мене настав час вийти на пенсію й трішки відпочити», - написав Палмерстон.
Important news pic.twitter.com/PTEun74QYA— Palmerston (@DiploMog) August 7, 2020
Зазначається, що відтепер кіт житиме у заміському будинку й насолоджуватиметься життям.
За котом у Твіттер вже стежать понад 105 тисяч користувачів соцмережі.
За даними BBC, кіт Палмерстон, який родом із Баттерсі, південного району Лондона, розпочав свою роботу на дипслужбі у 2016 році. Під час роботи у нього були напружені стосунки з котом Леррі, який досі полює за щурами в резиденції британських прем’єрів на Даунінг стріт 10.