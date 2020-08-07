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    У світі

    У Великій Британії «головний мисливець на щурів» у будівлі МЗС вийшов на офіційну пенсію

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    <span>Палмерстон, який родом із Баттерсі, південного району Лондона, розпочав свою роботу в МЗС у 2016 році</span> - У Великій Британії «головний мисливець на щурів» у будівлі МЗС вийшов на офіційну пенсію
    Палмерстон, який родом із Баттерсі, південного району Лондона, розпочав свою роботу в МЗС у 2016 році

    Відтепер кіт Палмерсон житиме у заміському будинку й насолоджуватиметься життям

    У Великій Британії кіт Палмерстон, який чотири роки ловив щурів у будівлі Міністерства закордонних справ, пішов на офіційну пенсію. Про це йдеться у листі вже «ексчиновника», опублікованому у Твіттер.

    «Після чотирьох років на посаді головного мисливця за щурами в МЗС Великої Британії я вважаю, що для мене настав час вийти на пенсію й трішки відпочити», - написав Палмерстон.

    Зазначається, що відтепер кіт житиме у заміському будинку й насолоджуватиметься життям.

    За котом у Твіттер вже стежать понад 105 тисяч користувачів соцмережі.

    За даними BBC, кіт Палмерстон, який родом із Баттерсі, південного району Лондона, розпочав свою роботу на дипслужбі у 2016 році. Під час роботи у нього були напружені стосунки з котом Леррі, який досі полює за щурами в резиденції британських прем’єрів на Даунінг стріт 10.

     

     

     

     

     

     

    МЗС Велика Британія тварини Twitter
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