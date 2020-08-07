Пандемія коронавірусу ускладнила ротацію послів, – глава МЗС



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На думку міністра закордонних справ України, коронавірус не заважає українській дипломатії

Основна проблема при роботі Міністерства закордонних справ нині – закриті кордони

Ротація послів та дипломатів затримується через коронавірус. Загалом нині 30 працівників міністерства чекають на призначення. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, ускладнює процес ротації ускладнює карантин, введений через пандемію коронавірусу.

«За останній тиждень ми звільнили трьох послів: в Румунії, Італії та Великобританії. Одного посла призначили (Вадима Пристайка призначено послом України у Великій Британії), і зараз на підході ще кілька призначень. З вересня ми почнемо другу хвилю відкликань і призначень. Саме зараз проводжу співбесіди з деякими кандидатами», – розповів Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у квітні були внесені зміни до держбюджету, згідно з якими зменшується видаткова частина кількох відомств, в тому числі і МЗС. За словами міністра закордонних справ, скорочення фінансування не плинуло на роботу відомства. «На капітальних видатках: ремонти, технічне оновлення. Це ми в цьому році втрачаємо, але в плані зарплат, оренд, страхування, МЗС грошима забезпечене і нам гріх скаржитися», - розповів міністр.

Як раніше повідомлялося, з 1 серпня змінилися правила перетину державного кордону: люди, які приїжджають з країн «зеленої» зони, повинні тільки мати поліс медичного страхування, а люди з «червоних» країн, і іноземці, і українці, зобов'язані пройти двотижневу самоізоляцію або ж можуть здати ПЛР-тест протягом доби або 48 годин до приїзду.

До «зеленої» або «червоної» зони держави зараховуються відповідно до кількості нових випадків на Covid-19 на 100 тис. Населення за 14 днів (не вище українського показника) і приростом нових випадків за 14 днів (не більше 30%).