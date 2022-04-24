У Відні паркан навпроти посольства РФ став синьо-жовтим (фото, відео)

Австрійці схвально відгукнулися на ідею пофарбувати паркан в українські кольори

Сьогодні, 24 квітня, українці та друзі України з Німеччини та Білорусі пофарбували у синьо-жовті кольори українського прапора паркан навпроти будівлі посольства Росії у Відні. Про це повідомляє Укрінформ.

Тимчасовий паркан, яким огороджувався будівельний майданчик через дорогу від російського посольства, після 24 лютого періодично використовувався як стіна пам’яті та нагадування про війну Росії проти України та вчинені російською армією звірства. Біля нього перехожі запалювали свічки та залишали дитячі іграшки й одяг у пам'ять про жертв російської агресії. Після вчинених російськими військовими звірств у Бучі та інших околицях Києва на ньому також було вивішено фотографії на підтвердження цих воєнних злочинів.

Однак пізніше ці фотографії було зірвано «невідомими». Саме після цього й виникла ідея пофарбувати весь паркан в українські кольори.

У німецькому посольстві, якому й належить об’єкт за парканом, не виступали проти його фарбування у синьо-жовті кольори. З огляду на це австрійська поліція, яка прибула під російське посольство, також не мала підстав перешкодити процесу.

Створення «української стіни» біля посольства РФ пройшло без інцидентів.

Багато перехожих схвально відгукувалися та висловлювали свою підтримку ініціативі та українському народу.

До слова, за останніми даними ООН, кількість українських біженців наближається до 5,2 млн осіб.