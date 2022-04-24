Макрон впевнено перемагає на виборах президента Франції: дані екзитполів

У другому турі виборів змагалися чинний президент Еммануель Макрон від партії «Вперед, Республіка» і Марін Ле Пен від партії «Національне об'єднання»

У другому турі виборів змагалися чинний президент Еммануель Макрон від партії «Вперед, Республіка» і Марін Ле Пен від партії «Національне об'єднання»

Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів

Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Голосування завершилося о 21 годині за київським часом.

За президентське крісло боролися чинний президент країни Еммануель Макрон та Марін Ле Пен.

Результати екзитполів:

Дані опитування IPSOS:

Макрон - 58,2%,

Ле Пен - 41,8%;

Дані IFOP:

Макрон - 58%,

Ле Пен - 42%;

Дані Elabe:

Макрон - 57,6%,

Ле Пен - 42,4%.

Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.

Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.

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