Макрон впевнено перемагає на виборах президента Франції: дані екзитполів
Еммануель Макрон згідно з даними екзитполів набирає близько 58% голосів
Сьогодні, 24 квітня, у Франції відбувся другий тур президентських виборів. Голосування завершилося о 21 годині за київським часом.
За президентське крісло боролися чинний президент країни Еммануель Макрон та Марін Ле Пен.
Результати екзитполів:
Дані опитування IPSOS:
- Макрон - 58,2%,
- Ле Пен - 41,8%;
Дані IFOP:
- Макрон - 58%,
- Ле Пен - 42%;
Дані Elabe:
- Макрон - 57,6%,
- Ле Пен - 42,4%.
Нагадаємо, за результатами першого туру, який відбувся 10 квітня, жоден із претендентів не отримав понад 50% підтримки. Переможцем із 27,6% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом – 23,41%.
Прокуратора Франції почала вивчати доповідь агентства Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством (OLAF), в якому кандидатку в президенти від ультраправих Марін Ле Пен і членів її партії звинувачують у привласненні коштів Євросоюзу.