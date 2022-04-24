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    Події в Україні

    Окупанти накрили вогнем Авдіївський коксохімічний завод (фото)

    У результаті обстрілу&nbsp;Авдіївський коксохімічний завод отримав пошкодження - Окупанти накрили вогнем Авдіївський коксохімічний завод (фото)
    У результаті обстрілу Авдіївський коксохімічний завод отримав пошкодження
    фото: Донецька обласна прокуратура

    Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу Авдіївки

    24 квітня близько 11:35 збройними силами РФ із застосуванням реактивної системи залпового вогню здійснено черговий обстріл міста Авдіївка Донецької області. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

    Під вогнем окупантів знову опинилось одне з найбільших підприємств коксохімічної промисловості у державі - ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод». Пошкоджено третю батарею першого коксового цеху, ТЕЦ та цех.

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    Окупанти накрили вогнем Авдіївський коксохімічний завод (фото)
    Окупанти накрили вогнем Авдіївський коксохімічний завод (фото)
    фото: Донецька обласна прокуратура

    Повна інформація щодо пошкодженої інфраструктури встановлюється.

    За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

    Як повідомлялося, 24 квітня тривають наступальні дії противника у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху до тимчасово окупованого Криму.

    Теги: росія окупанти прокуратура кримінал війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти накрили вогнем Авдіївський коксохімічний завод (фото)