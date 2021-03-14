У Відні планують відкрити «Балкон Гітлера» для відвідувачів

Балкон розташований в Новому замку, що є частиною палацового комплексу Хофбург

У Відні вирішили відкрити для відвідувачів «Балкон Гітлера», з якого німецький диктатор Адольф Гітлер в 1938 році проголосив аншлюс Австрії і Третього рейху.

Про це пише Welt.

Балкон площею 200 кв. м розташований в Новому замку, що є частиною палацового комплексу Хофбург.

Виступ Гітлера відбулося на балконі Нового замку Хофбурга 15 березня 1938 року.

Балкон буде відкритий за рішенням директора Будинку австрійської історії (HdGÖ), який розташовується в Новому замку, Моніки Зоммер.

«Заборона на відвідування, як це було досі, не найкращий підхід», – зазначила вона.

На думку Зоммер, з балкона відкривається вид на відомство канцлера, парламент і резиденцію президента країни, чого цілком достатньо, щоб протиставити диктаторському режиму демократію.

Насамперед, за її словами, необхідно організувати екскурсії для груп зацікавлених осіб.

Згідно з даними опитування, більшість відвідувачів будинку австрійської історії висловилися за відкриття балкона, зазначає газета.

Раніше австрійська влада представила план перебудови будинку, де народився Адольф Гітлер в 1889 році, який передбачає перетворення його в поліцейську дільницю, щоб зробити будівлю непривабливою для паломництва людей, що прославляють нацистського диктатора.

Відносно скромна триповерхова будівля була орендована міністерством внутрішніх справ Австрії з 1972 року, щоб запобігти її неправильному використанню, і була здана в суборенду різним благодійним організаціям. Будинок пустував з 2011 року.