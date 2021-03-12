Дев'ять країн призупинили вакцинацію AstraZeneca

За даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території об'єднання було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони вакцинованих AstraZeneca

Дев'ять європейських країн зупинили або тимчасово обмежили вакцинацію препаратом AstraZeneca через випадки утворення тромбів у людей, які отримали щеплення.

Про це повідомляє ВВС.

Так, Австрія, Естонія, Латвія, Литва і Люксембург зупинили використання препарату з конкретної партії в мільйон доз, яка була поставлена в 17 країн Європи.

При цьому Данія, Ісландія і Норвегія зупинили всі свої поставки цієї вакцини.

Всього, за даними Європейського агентства лікарських засобів (EMA), на території об'єднання було зафіксовано 22 випадки тромбозу на три мільйони вакцинованих AstraZeneca.

У регуляторі не пов'язують це явище із застосуванням вакцини, проте розслідування випадків смерті триває.

Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.

Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.

Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca.

Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.

Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.

В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.

Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

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