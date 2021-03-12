Австрія обіцяє сприяти прискореному отриманню Україною вакцин

Володимир Зеленський хоче, щоб Україна отримала якісну та ефективну вакцину проти коронавірусу

Сьогодні, 12 березня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним президентом Республіки Австрія Александром Ван дер Белленом.

Основну увагу було приділено заходам, які вживаються в Україні та Австрії з метою протидії поширенню коронавірусу та посилення захисту громадян. Співрозмовники погодилися, що найбільш дієвим рішенням є вакцинація, яка вже розпочалася в обох країнах. Про це повідомляє пресслужба президента України.

Зеленський привернув увагу до важливості солідарного розподілу сертифікованих вакцин. Александр Ван дер Беллен підтвердив готовність сприяти прискореному отриманню Україною вакцин у межах ініціативи COVAX.

«На мою думку, найважливіше – щоб ця вакцина була якісною та ефективною. Що швидше Україна отримуватиме нові партії вакцин, то скоріше відбуватиметься щеплення в нашій країні», – наголосив Зеленський.

Президента також подякував австрійському колезі за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони погодилися, що міжнародні санкції проти РФ мають зберігатися до повного відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Зеленський наголосив на важливості підтримання уваги світової спільноти до розвитку ситуації на території тимчасово окупованого Криму та ознайомив співрозмовника з ініціативою «Кримська платформа». Він запросив президента Австрії з дружиною взяти участь в інавгураційному саміті ініціативи, який відбудеться у серпні 2021 року в Києві, та у святкуванні 30-річчя незалежності України.

Нагадаємо, в Україні з 25 лютого триває вакцинація від Covid-19. Щеплення роблять індійською вакциною CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії. За 11 березня перше з двох щеплень проти коронавірусу зробили 8 859 людям. Загалом від початку кампанії з вакцинації першу дозу препарату отримали 38 237 людей.

Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.

Також Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.

В рамках програми COVAX Україні виділено 1,776 млн доз вакцин AstraZeneca/Oxford, включно із вакцинами виробленими Serum Institute of India.

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