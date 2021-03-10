В'ятрович розповів, що в мовному питанні Ткаченко протиставив себе українцям та Зеленському

В’ятрович зазначив, що Ткаченко ігнорує думку експертів і громадянського суспільства

Чи не єдиним високопосадовцем, який публічно виступає за ревізію закону про мову, є людина, яка мала б за посадою найбільше його захищати. Ідеться про міністра культури й інформаційної політики Олександра Ткаченка, повідомив народний депутат Володимир В’ятрович.

В’ятрович зазначив, що Ткаченко повністю провалив передбачене законом про мову запровадження державних безкоштовних курсів української й саботує подання до Кабміну проєкту програми сприяння опануванні державної мови.

«Ткаченко ігнорує думку експертів і громадянського суспільства, не зважає на протести й попередження, що його дії розколюють країну. По суті, близький до Коломойського Олександр Ткаченко протиставив себе не лише українському суспільству, але і своїм колегам у владі, у тому числі і президенту Зеленському», – написав він.

В’ятрович підкреслив, що Уповноважений із захисту державної мови, Мінюст і Мінфін виступили категорично проти так званого «відтермінування», а по суті руйнування механізму захисту прав людей на отримання інформації й послуг українською мовою. В’ятрович зазначив, що заява Володимира Зеленського, що зміни до мовного закону «не на часі» і спрямовані на «хайп» і «розкол суспільства» мала б заспокоїти Ткаченка й поставити крапку в цій авантюрі.

«Всупереч позиції президента, мовного омбудсмена й колег з уряду Ткаченко знову заявив про підтримку законопроєкту Потураєва. Який він, схоже, підтримує більше, ніж сам Потураєв. Міністр, який так любить розповідати про потребу протидії російським фейкам, укотре в якості аргументу за ревізію мовного закону ретранслював московську страшилку про «бабусь з Одеси чи Харкова», яких штрафуватимуть за незнання української. Хоча чудово знає, що штрафи накладаються не за незнання мови, а за відмову надавати послуги українською. І не на фізичних осіб, а на підприємства. І не за будь-які порушення, а лише за повторні» – наголосив Вятрович.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко підтримує ініціативу щодо відтермінування на півтора року норми про накладення штрафів за порушення Закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Штрафи за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою мали з'явитися у 2022 році.

Петро Порошенко, заявив, що «Слуги народу» підготували чергову атаку на закон про мову. Президент Володимир Зеленський зазначив, що на сьогодні питання мови в Україні не слід відразу піднімати в парламенті. А українська мова повністю захищена державою.