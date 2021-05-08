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    У ВООЗ заявили про неприйнятність нерівності при розподілі вакцин у світі

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    &laquo;Рівність у розподілі вакцин допоможе подолати пандемію&raquo; &ndash; Гебреєсус - У ВООЗ заявили про неприйнятність нерівності при розподілі вакцин у світі

    «Рівність у розподілі вакцин допоможе подолати пандемію» – Гебреєсус

    Фото AFP

    ВООЗ закликає країни Великої сімки зробити пріоритетом рівність доступу багатих і бідних країн до вакцин

    Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав країни «Великої сімки» (G7) визнати пріоритетом рівність доступу багатих і бідних країн до ковід-вакцин.

    Про це повідомляє Радіо Свобода.

    «Для G7 зараз найважливішою та невідкладною підтримкою, якої ми потребуємо, є вакцини та рівність у доступі до них», – заявив Гебреєсус.

    Нинішню ситуацію з розподілом вакцин очільник ВООЗ вважає неприйнятною.

    Також Гебреєсус стверджує, що рівність у розподілі вакцин допоможе подолати пандемію.

    На сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз вакцин проти COVID-19.

    Близько 45% доз вводяться у країнах з високим рівнем доходу, де живе 16% світового населення.

    Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що світ знаходиться на межі «катастрофічного морального падіння» через нерівномірний розподіл вакцин проти Covid.

    Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

    Теги: хвороби вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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