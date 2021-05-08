У ВООЗ заявили про неприйнятність нерівності при розподілі вакцин у світі

ВООЗ закликає країни Великої сімки зробити пріоритетом рівність доступу багатих і бідних країн до вакцин

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав країни «Великої сімки» (G7) визнати пріоритетом рівність доступу багатих і бідних країн до ковід-вакцин.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Для G7 зараз найважливішою та невідкладною підтримкою, якої ми потребуємо, є вакцини та рівність у доступі до них», – заявив Гебреєсус.

Нинішню ситуацію з розподілом вакцин очільник ВООЗ вважає неприйнятною.

Також Гебреєсус стверджує, що рівність у розподілі вакцин допоможе подолати пандемію.

На сьогодні у світі введено близько 1,25 мільярда доз вакцин проти COVID-19.

Близько 45% доз вводяться у країнах з високим рівнем доходу, де живе 16% світового населення.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус попередив, що світ знаходиться на межі «катастрофічного морального падіння» через нерівномірний розподіл вакцин проти Covid.

Нагадаємо, станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.