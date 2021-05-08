Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 8710 нових хворих на коронавірус
За добу в Україні померло 370 людей
Станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2544 особи;
- летальних випадків – 370;
- одужало – 19408 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 87641.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2114138 осіб;
- одужало – 1750570 осіб;
- летальних випадків – 46200;
- проведено ПЛР-тестувань – 9633983.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.
36046 людина щеплена проти Covid-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні.
Нагадаємо, 7 травня, в Україні виявили ще 8404 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві. За минулу добу офіційно зафіксовано на 2 тисячі нових випадків більше, ніж днем раніше. До лікарень з діагнозом Covid вчора потрапили 3080 осіб.