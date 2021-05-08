Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 8710 нових хворих на коронавірус

За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у м. Київ та Дніпропетровській області

За добу в Україні померло 370 людей

Станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2544 особи;

летальних випадків – 370;

одужало – 19408 осіб;

здійснено тестувань за добу – 87641.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2114138 осіб;

одужало – 1750570 осіб;

летальних випадків – 46200;

проведено ПЛР-тестувань – 9633983.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

36046 людина щеплена проти Covid-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні.

Нагадаємо, 7 травня, в Україні виявили ще 8404 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві. За минулу добу офіційно зафіксовано на 2 тисячі нових випадків більше, ніж днем раніше. До лікарень з діагнозом Covid вчора потрапили 3080 осіб.

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