  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус
    Здоров'я

    Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 8710 нових хворих на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у м. Київ та Дніпропетровській області - Оперативні дані МОЗ: в Україні виявлено 8710 нових хворих на коронавірус
    За останню добу найбільша кількість заражень зареєстрована у м. Київ та Дніпропетровській області

    За добу в Україні померло 370 людей

    Станом на 8 травня 2021 року в Україні зафіксовано 8710 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівники.

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2544 особи;
    • летальних випадків – 370;
    • одужало – 19408 осіб;
    • здійснено тестувань за добу – 87641.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2114138 осіб;
    • одужало – 1750570 осіб;
    • летальних випадків – 46200;
    • проведено ПЛР-тестувань – 9633983.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

    36046 людина щеплена проти Covid-19 за добу 7 травня 2021 року в Україні.

    182997820_922730544936608_6555917550475314813_n

    Нагадаємо, 7 травня, в Україні виявили ще 8404 нових хворих на коронавірус. Найбільше нових випадків в Харківській, Дніпропетровській областях та в Києві. За минулу добу офіційно зафіксовано на 2 тисячі нових випадків більше, ніж днем раніше. До лікарень з діагнозом Covid вчора потрапили 3080 осіб.

    Читайте також:
    Степанов попередив про особливо важкий штам Covid-19
    Теги: Максим Степанов хвороби епідемія коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies