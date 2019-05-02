Учасники Євробачення-2019 здаватимуть аналіз крові



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Один із спонсорів конкурсу планує визначити, скільки в одній людині національностей

Всі учасники міжнародного пісенного конкурсу Євробачення, який цього року відбудеться в Тель-Авіві, в обов'язковому порядку мають здати кров на незвичайний аналіз, який жодним чином не впливає на вокальні дані артистів.

Здати кров необхідно для того, щоб організація, яка виступає спонсором конкурсу, могла визначити, скільки в одній людині національностей.

Організатори Євробачення кажуть, що запровадили цю процедуру для того, щоб показати єдність усіх конкурсантів.

Пісенний конкурс Євробачення відбудеться в Тель-Авіві з 14 по 18 травня.

Україна не братиме участь у 64-му конкурсі «Євробачення». У лютому на національному відборі перемогла співачка Maruv з піснею «Siren Song». Але співачка відмовилась підписувати контракт через умови не гастролювати в РФ і представляти позицію України. Інші конкурсанти відмовились їхати на Євробачення замість Maruv. Тому 27 лютого 2019 року UA:Суспільне мовлення ухвалило рішення відмовитися від участі в конкурсі цього року.

Джерело: УНІАН