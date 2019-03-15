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    В Ізраїлі відновили продаж квитків на «Євробачення»

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    <span>Міжнародний конкурс &laquo;Євробачення&raquo; пройде у Тель-Авіві</span> - В Ізраїлі відновили продаж квитків на «Євробачення»
    Міжнародний конкурс «Євробачення» пройде у Тель-Авіві

    Оргкомітет конкурсу «Євробачення» повідомив, що 220 VIP-квитків надійшли у четвер у продаж

    Корпорація суспільного мовлення Ізраїлю Kan відновила продаж квитків на «Євробачення-2019», зупинений на початку березня через зловживання при їх реалізації.

    Про це повідомив оргкомітет конкурсу в поширеному в п'ятницю комюніке.

    «220 VIP-квитків надійшли у четвер у продаж. У квітні ще кілька тисяч квитків надійдуть в електронну касу», - йдеться в документі.

    4 березня організатори розпорядилися припинити продаж квитків на «Євробачення». Це сталося після того, як системи моніторингу та контролю визначили спроби різних сторін втрутитися в процес їх реалізації.

    За даними корпорації, «сотні квитків вартістю в сотні тисяч шекелів і кращі місця виявилися у представників культурної та спортивної еліти».

    Нагадаємо, «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.

    Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

    Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.

    Джерело: ТАСС

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