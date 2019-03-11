Хто виграє «Євробачення»? Букмекери почули пісню Лазарєва і розчарувались



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Статус фаворита отримав представник Нідерландів Дункан Лоренс

Росія втрачає шанси на перемогу в пісенному конкурсі

Після того, як країни визначилися з представниками та презентували конкурсні пісні, у букмекерів змінився фаворит «Євробачення-2019». Про це свідчать дані сайту eurovisionworld.com.

Зокрема, новим лідером на сьогодні став представник Нідерландів Дункан Лоренс, шанси на перемогу якого становлять 20%.

Після презентації у минулі вихідні своєї пісні Scream, з першої сходинки на другу опустився учасник від Росії Сергій Лазарєв (13%).

Третє місце займає шведський виконавець Джон Лундвік з показником в 10%.

Замикають п'ятірку претендентів на перемогу виконавці зі Швейцарії та Італії, які отримали 6% і 4% відповідно.

Нагадаємо, «Євробачення-2019» пройде з 14 по 18 травня в Тель-Авіві. В цьому році Україна не буде брати участь у конкурсі.

Переможцем Національного відбору на цьогорічне Євробачення стала співачка Maruv, якій Суспільний мовник, як і робить це щороку, запропонував укласти договір для представлення України на пісенному конкурсі. Однак після проведених перемовин Maruv відмовилася підписувати договір.

Гурти Freedom Jazz та Kazka також відмовилися від участі в Євробаченні-2019.