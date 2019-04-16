Україна і Словаччина підписали договір щодо використання авіапростору



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Володимир Гройсман перебуває з робочою поїздкою у Словацькій Республіці

Прем'єр-міністри України та Словаччини підписали договір про вдосконалення процедур прикордонного руху і використання авіаційного простору. Володимир Гройсман та Петер Пеллегріні зустрілися у Братиславі, повідомляє прес-служба Кабміну.

Володимир Гройсман перебуває з робочою поїздкою у Словацькій Республіці.

Зазначається, що сторони підписали угоду про внесення змін до угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух від 30 травня 2008 року. «Документ передбачає, що термін перебування в режимі місцевого прикордонного руху у прикордонній зоні не повинен перевищувати 90 днів», - йдеться у повідомленні.

Також підписана декларація про наміри укласти угоду для встановлення умов використання частини повітряного простору Словаччини для обслуговування повітряного руху «Украерорухом» у міжнародному аеропорті «Ужгород» для комерційного повітряного транспорту.