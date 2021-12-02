Україна, Молдова чи Грузія: євродепутат назвав відмінника інтеграції з ЄС

Асоційоване тріо – це тристоронній формат України, Республіки Молдова та Грузії, що зображає прагнення трьох країн стати членами ЄС

Депутат Європейського парламенту розповів, хто в Асоційованому тріо демонструє найбільший прогрес

Молдова в останні роки продемонструвала демократичні зміни, які Європейський Союз хотів би побачити й в інших країнах Східного партнерства. Про це сказав депутат Європейського парламенту від румунської пропрезидентської партії PNL Зігфрід Морешан, інформує «Главком».

«Ми зі свого боку, на рівні Європейського парламенту відзначаємо еволюцію Республіки Молдова в останні роки… Таку еволюцію ми хочемо бачити й в інших країнах Східного партнерства», – сказав Морешан.

За його словами, успіхом Молдови є повнота влади PAS та орієнтація на модернізацію країни.

Європарламентар також зазначив, що співпраця із Європейським союзом відбуватиметься, як в рамках спільного формату Асоційованого тріо, так й індивідуально з кожною країною.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску у коментарі «Главкому» зазначив, що Республіка Молдова позитивно оцінює можливість відновлення діалогу в рамках міжпарламентської асамблеї, створеною у 2018 році Україною, Молдовою та Грузією.

Відмітимо також, що у Брюсселі керівники урядів трьох країн провели зустріч із європейськими лідерами в рамках формату Асоційованого тріо напередодні саміту Східного партнерства, який запланований на 15 грудня.

Асоційоване тріо – це тристоронній формат України, Республіки Молдова та Грузії, що зображає прагнення трьох країн стати членами Європейського Союзу. В рамках формату та спільної координації дії по лінії міністерств закордонних справ, три країни мають намір розширити можливості угод про асоціацію та поглибити секторальну співпрацю із Європейським союзом. Формат був заснований у Києві у травні 2021 року, а вже у червні у Батумі пройшов перший саміт, що завершився підписанням Батумської декларації.