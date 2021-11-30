Кишинів підтримав відновлення міжпарламентської асамблеї України, Грузії та Молдови
Уряд Молдови вважає, що не існує політичних перешкод для відновлення роботи міжпарламентської асамблеї
Діяльність міжпарламентської асамблеї України, Грузії та Молдови була призупинена через політичні перешкоди з боку учасників формату, але наразі Кишинів готовий до відновлення діалогу на парламентському рівні. Про це, відповідаючи на запитання «Главкома», сказав міністр закордонних справ Ніку Попеску під час пресконференції у вівторок, 30 листопада.
«Зараз ми будемо дивитися, наскільки новий парламент в Кишиневі зможе координувати такий порядок денний із представниками України та Грузії. Я не думаю, що існують політичні перешкоди (для відновлення роботи міжпарламентської асамблеї, – ред.) і найімовірніше це може бути темою обговорення лідерів цього формату або парламентських груп. Зараз не можемо говорити детальніше, але я не бачу з боку Молдови якихось перешкод», – зазначив Попеску, відповідаючи на питання про перспективи відновлення міжпарламентської асамблеї України, Молдови та Грузії.
Попеску відзначив, що попередня більшість була менш відкритою до ефективної співпраці в рамках такого формату Міжпарламентська асамблея Грузії, України та Молдова, а також було певне небажання з боку партнерів – України та Грузії.
«Говорячи про Тріо – сьогодні важливий день у відносно короткій історії цього Тріо. Сьогодні із візитом у Брюсселі прем’єр-міністри України, Молдови та Грузії, це спільний візит, візит, через який ЄС, певним чином висловлює певну підтримку та визнання цього формату. Цей візит здійснюється в рамках підготовки до саміту Східного партнерства. Ці три країни говорять єдиним голосом, просувають єдині ідеї та цілі й зрозуміло, що це повинно здійснюватися не тільки на рівні виконавчої влади чи міністерств закордонних справ, але й на рівні парламентської дипломатії», – сказав Попеску.
Відмітимо, міжпарламентська асамблея трьох країн – України, Молдови та Грузії була створена у 2018 році й перша зустріч на рівні голів парламентів пройшла у Кишиневі.
Сьогодні прем’єр-міністри країн Асоційованого тріо провели зустрічі з керівництвом ЄС.
Нагадаємо, під час візиту у Москву очільник молдовського МЗС заявив, що зовнішньополітичним пріоритетом республіки залишається виведення російських військ з території Молдови. Водночас на думку Попеску, Молдові було б вигідно повернутися до режиму вільної торгівлі в рамках СНД.
Раніше, як повідомляв «Главком», відбулися переговори між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його молдовським колегою Ніком Попеску щодо перспектив членства ЄС країн Асоційованого тріо – України, Молдови та Грузії.