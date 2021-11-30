Саміт Східного партнерства: Україна, Молдова та Грузія готують спільну декларацію

До декларації приєднається Європейський Союз

Молдова, Україна та Грузія підпишуть спільну декларацію на саміті Східного партнерства для посилення процесів євроінтеграції та збільшення підтримки з боку ЄС. Про це розповів міністр закордонних справ Республіки Молдова Ніку Попеску під час пресконференції у вівторок, 30 листопада, передає кореспондент «Главкома».

«Ми підпишемо політичну декларацію і з партнерами, і з ЄС. Ми сподіваємося отримати більше підтримки в тих проєктах, які наближають нашу країну до Євросоюзу. Ми також обговорювали підписання паралельної декларації, але текст ще погоджується», – повідомив Попеску.

Міністр уточнив, що йдеться про декларацію, яку підпишуть під час саміту Східного партнерства Молдова, Україна та Грузія.

Попеску підкреслив, що до декларації приєднається і Європейський Союз.

Разом з тим, на думку очільника молдовського МЗС, регіон Східного партнерства перебуває у складній геополітичній ситуації, яку посилює і міграційна криза, і збройні конфлікти.

«Через цю призму ми намагаємося вибудовувати відносини з нашими партнерами. Як ви знаєте, євроінтеграція залишається пріоритетом Молдови, й ми намагаємося розблокувати багато процесів для цього», – додав він.

Нагадаємо, під час візиту до Москви, очільник молдовського МЗС заявив, що зовнішньополітичним пріоритетом республіки залишається виведення російських військ (ОГРВ) з території Молдови. Водночас, на думку Попеску, Молдові було б вигідно повернутися до режиму вільної торгівлі в рамках СНД.

Раніше, як повідомляв «Главком», відбулися переговори між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та його молдовським колегою Ніком Попеску щодо перспектив членства ЄС країн Асоційованого тріо – України, Молдови та Грузії.

Відзначимо, що під час візиту в Брюссель прем’єр-міністр Молдови Наталія Гавриліца зустрінеться з очільником українського уряду Денисом Шмигалем.

Читайте також про енергетичну кризу у Молдові в матеріалі: Газова війна Росії та Молдови. На яких умовах здався Кишинів?



