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    У світі

    Україна пропонує Індії стати гарантом безпеки – ЗМІ

    Індійський бізнес надає гуманітарну допомогу українцям - Україна пропонує Індії стати гарантом безпеки – ЗМІ
    Індійський бізнес надає гуманітарну допомогу українцям
    фото з відкритих джерел

    Очікується, що країна долучиться до післявоєнної відбудови

    Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом із деякими іншими країнами. Про це повідомляє The Hindu.

    «Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у післявоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше гуманітарної допомоги, медикаментів, а також деякої технічної та фінансової допомоги», – сказало дипломатичне джерело виданню.

    За його словами, зараз загальний обсяг допомоги з Індії становить приблизно 230 тонн. Крім того, великий обсяг був наданий фармацевтичними компаніями, штабквартира яких знаходяться в Індії, але офіси розташовані в Україні та Східній Європі.

    «Це окрема допомога на суму приблизно $7-8 млн», – заявило джерело.

    Нещодавно президент Анджей Дуда сказав, що Польща готова стати гарантом безпеки для України – Дуда.

    Нагадаємо, Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки.

    Раніше стало відомо, що Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах.

    Також Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Індія Україна окупація #stoprussia
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    Україна пропонує Індії стати гарантом безпеки – ЗМІ