Україна пропонує Індії стати гарантом безпеки – ЗМІ

Очікується, що країна долучиться до післявоєнної відбудови

Україна запропонувала Індії стати одним з гарантів післявоєнної безпеки країни разом із деякими іншими країнами. Про це повідомляє The Hindu.

«Ми також очікуємо, що Індія візьме активну участь у післявоєнному будівництві. Ми також очікуємо більше гуманітарної допомоги, медикаментів, а також деякої технічної та фінансової допомоги», – сказало дипломатичне джерело виданню.

За його словами, зараз загальний обсяг допомоги з Індії становить приблизно 230 тонн. Крім того, великий обсяг був наданий фармацевтичними компаніями, штабквартира яких знаходяться в Індії, але офіси розташовані в Україні та Східній Європі.

«Це окрема допомога на суму приблизно $7-8 млн», – заявило джерело.

Нещодавно президент Анджей Дуда сказав, що Польща готова стати гарантом безпеки для України – Дуда.

Нагадаємо, Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки.

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