Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки

Кулеба каже, пропозиція – це ознака довіри

Київ запропонував Китаю як постійному члену Ради безпеки ООН стати гарантом безпеки Україн. Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Сіньхуа.

«Наразі Україна вивчає можливість отримати гарантії безпеки від постійних членів Ради Безпеки ООН, включаючи Китай, та інші великі держави. Наша пропозиція, щоб Китай був одним із гарантів безпеки України, є ознакою нашої поваги та довіри до Китайської Народної Республіки», – сказав Кулеба.

Він також звернувся з офіційним проханням до Пекіна продовжувати надавати гуманітарну допомогу Україні, наголосивши, що вона є дуже важливою для України в такий складний період.

«Я хотів би висловити вдячність міністру Ван І за його зауваження щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України та його готовність домагатися перемир’я дипломатичними зусиллями. Я також дякую Товариству Червоного Хреста Китаю за надання гуманітарної допомоги на суму 5 млн юанів», – додав голова МЗС.

Також він зазначив, Україна сподівається, що Китай закликатиме Росію до припинення вогню.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах.

Також Німеччина веде конфіденційні переговори з Києвом про гарантії безпеки – Шольц.