Польща готова стати гарантом безпеки для України – Дуда
Питання для Варшави «бажане і принципове»
Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору. Про це повідомив президент Польщі Анджея Дуда в інтерв'ю CNN.
На думку Дуди, для Польщі як для сусідньої країни це питання досить принципове і бажане.
«Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті – так, Польща братиме участь в цьому», – підкреслив він.
Нещодавно український посол попередив Польщу про можливий напад РФ.
Нагадаємо, Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах.
Також Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки.