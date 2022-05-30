Польща готова стати гарантом безпеки для України – Дуда

Питання для Варшави «бажане і принципове»

Польща готова виступити гарантом безпеки України. Для цього лише необхідно, щоб Київ офіційно звернувся з такою пропозицією, а також були встановлені відповідні умови мирного договору. Про це повідомив президент Польщі Анджея Дуда в інтерв'ю CNN.

На думку Дуди, для Польщі як для сусідньої країни це питання досить принципове і бажане.

«Володимир Зеленський вже запитував, чи згоден я, щоб Польща була однією з держав-гарантів безпеки України. Ми вважаємо, що як сусіди ми просто зобов'язані. Тому якщо Україна запропонує нам бути гарантом безпеки і гарантом миру, коли війна закінчиться, і якщо такі умови мирного договору будуть прийняті – так, Польща братиме участь в цьому», – підкреслив він.

Нещодавно український посол попередив Польщу про можливий напад РФ.

Нагадаємо, Туреччина готова стати гарантом безпеки України, але на своїх умовах.

Також Україна запропонувала Китаю стати гарантом безпеки.

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