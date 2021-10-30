Українці встановили рекорд: за добу висадили 3,8 мільйона дерев

Сьогодні понад 1,3 млн українців по всій країні садили дерева

Більше як 1,3 млн українців висадили 3,8 млн дерев протягом доби. Про оголошення рекорду в категорії «Масові заходи, вперше» оголосила ініціаторка глобальної ініціативи «Озеленення планети» Ганна Крисюк у Національному ботанічному саду імені М. Гришка у Києві, пише «Укрінформ».

Відтак 1 млн 313 тис. 338 українців висадили 3млн 765 тис. 127 дерев. Акція тривала 24 години, підрахунок закінчився о 16 годині.

Після завершення підрахунку учасники акції висадили 20-річний дуб за участю міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського.

«Дуже важливо, щоб люди долучалися до цієї ініціативи, щоб кожна людина в Україні висадила дерево, взяла участь у цьому», – зауважив Абрамовський.

Також дерева у ботанічному саду висаджували посли інших країн.

«Я з Естонії, де 50% країни вкриті лісами, тобто половина території – ліси. Отже для мене важливо мати дерева навколо. Я звик дивитися і бачити ліси усюди. Тож сьогодні ми тут, щоб посадити дерево і допомогти планеті. Якщо кожен з 40 млн українців посадить дерево, ми досягнемо чудового результату», – сказав журналістам посол Естонії в Україні Каімо Куускі.

«Це дуже важливо бути тут. Треба показувати, що треба рятувати країну, треба захистити планету, довкілля. Ця подія свідчить, що можливо врятувати, можливо допомогти», – наголосила амбасадорка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Загалом в акції взяли участь, посадивши дерево, посли Аргентини, Чорногорії, Грузії, Естонії, Британії, Канади та ПАР.

29 жовтня о 16.00 розпочалася акція «Висадження дерев 1 млн людей за 1 добу» в рамках глобальної екоініціативи Greening of the Planet. Планувалося посадити мільйон дерев під час акції.