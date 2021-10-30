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    Сьогодні нас випробовуватиме магнітна буря «червоного» рівня небезпеки

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    Така потужна магнітна буря може спричинити сильне погіршення здоров'я навіть в абсолютно здорових людей - Сьогодні нас випробовуватиме магнітна буря «червоного» рівня небезпеки
    Така потужна магнітна буря може спричинити сильне погіршення здоров'я навіть в абсолютно здорових людей
    Фото з відкритих джерел

    Потужний геомагнітний шторм накриє Землю на вихідних

    Магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже в суботу, 30 жовтня, вранці. За прогнозом фахівців, вплив цієї сильної бурі очікується також і в неділю, пише «РБК-Україна».

    Який період стане найнебезпечнішим і як допомогти організму в цей період

    Найсильніша магнітна буря накриє Землю в суботу, близько 10 години ранку. Ця буря досягне рівня G1-п'ятого. Пік бурі буде дуже потужний, до рівня G2-шостого.

    Найнебезпечнішим періодом стане проміжок з 12 до 20 годин. Вночі буря піде трохи на спад і вдарить з новою силою рано вранці в неділю. Полегшення настане тільки після обіду.

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    Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття вже в п'ятницю ввечері, і негативний період триватиме до вечора неділі.

    Така потужна магнітна буря може спричинити сильне погіршення здоров'я навіть в абсолютно здорових людей, а в піковий час можливі серйозні перебої в роботі електроніки та техніки.

    Ще одну небезпеку для здоров'я людей може додати той фактор, що українці в ніч із суботи на неділю переводять годинник на зимовий час.

    Які неприємності зі здоров'ям можуть бути

    • Головні болі, мігрень
    • Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади
    • Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися
    • Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою
    • Порушення сну-безсоння або сонливість
    • Нудота і проблеми з травленням
    • Швидка стомлюваність, агресія
    • Загострення хронічних захворювань
    • Ломота в суглобах

    Як допомогти організму під час магнітних бур

    • Нормалізувати режим сну – лягати спати вчасно, тривалість сну повинна бути не менше 7-8 годин
    • З раціону варто виключити гостру, жирну і шкідливу їжу
    • Знизити вживання кави та напоїв з кофеїном, обмежити вживання алкоголю і сигарет
    • Пити багато рідини-компоти, воду і чай з травами
    • Рекомендується гуляти на свіжому повітрі не менше двох годин, але не під прямими променями сонця
    • Вранці можна прийняти контрастний душ, ввечері прийняти ванну
    • Не варто перевантажувати організм важкою фізичною і психоемоційним навантаженням
    • Не вплутуйтеся в конфлікти, з'ясування відносин, свої емоції тримайте під контролем
    • Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.
    Теги: українці шторм
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    Сьогодні нас випробовуватиме магнітна буря «червоного» рівня небезпеки