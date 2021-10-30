Сьогодні нас випробовуватиме магнітна буря «червоного» рівня небезпеки

Така потужна магнітна буря може спричинити сильне погіршення здоров'я навіть в абсолютно здорових людей

Потужний геомагнітний шторм накриє Землю на вихідних

Магнітна буря червоного рівня накриє Землю вже в суботу, 30 жовтня, вранці. За прогнозом фахівців, вплив цієї сильної бурі очікується також і в неділю, пише «РБК-Україна».

Який період стане найнебезпечнішим і як допомогти організму в цей період

Найсильніша магнітна буря накриє Землю в суботу, близько 10 години ранку. Ця буря досягне рівня G1-п'ятого. Пік бурі буде дуже потужний, до рівня G2-шостого.

Найнебезпечнішим періодом стане проміжок з 12 до 20 годин. Вночі буря піде трохи на спад і вдарить з новою силою рано вранці в неділю. Полегшення настане тільки після обіду.

Метеозалежні можуть відчути погіршення самопочуття вже в п'ятницю ввечері, і негативний період триватиме до вечора неділі.

Така потужна магнітна буря може спричинити сильне погіршення здоров'я навіть в абсолютно здорових людей, а в піковий час можливі серйозні перебої в роботі електроніки та техніки.

Ще одну небезпеку для здоров'я людей може додати той фактор, що українці в ніч із суботи на неділю переводять годинник на зимовий час.

Які неприємності зі здоров'ям можуть бути

Головні болі, мігрень

Дратівливість, емоційність, апатія, депресивні розлади

Неуважність уваги, неможливість сконцентруватися

Проблеми з артеріальним тиском і серцево-судинною системою

Порушення сну-безсоння або сонливість

Нудота і проблеми з травленням

Швидка стомлюваність, агресія

Загострення хронічних захворювань

Ломота в суглобах

Як допомогти організму під час магнітних бур