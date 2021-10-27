Українець сідає до тюрми за зрубані дерева «Укрзалізниці»

За допомогою двох бензопил обвинувачений незаконно зрубав п'ять акацій та два дуби, що росли неподалік залізниці

За допомогою двох бензопил обвинувачений незаконно зрубав п'ять акацій та два дуби, що росли неподалік залізниці

Обвинувачений у 2014 році був засуджений за вбивство співмешканки

Балтський районний суд Одеської області признав п’ять років позбавлення волі раніше судимому чоловікові за незаконну порубку дерев, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 21 жовтня.

За матеріалами справи у лютому обвинувачений перебував поблизу залізничної колії на Одещині. За допомогою двох бензопил чоловік незаконно зрубав п'ять акацій та два дуби. Своїми діями він заподіяв шкоду АТ «Українська залізниця» на суму 70,3 тис. грн.

У суді чоловік повністю визнав вину. Розповів, що не маючи відповідного дозволу на порубку дерев, поблизу залізничної колії, яка проходить між станціями Балта-Перельоти, спиляв сім дерев. Далі планував їх використати на дрова для опалення свого помешкання. Однак «на гарячому» його викрили правоохоронці.

Під час визначення міри покарання суд враховував доповідь відділу Центру пробації в Одеській області. Згідно з документом, якщо не призначити обвинуваченому покарання без позбавлення або обмеження волі, то він створюватиме потенційну небезпеку для суспільства.

Окремо суд вирішив передати «Укрзалізниці» спиляні дерева, а дві бензопили – конфіскував у власність держави.

Додамо, що обвинувачений у 2014 році був засуджений до семи років в’язниці за вбивство співмешканки. Покарання відбув повністю і вийшов на волю наприкінці грудня 2020 року.

Нагадаємо, що суд покарав за службову недбалість майстра лісу Верховинського лісництва в Івано-Франківській області, призначивши рік виправних робіт. Чоловік мав обов’язок охороняти ліс, робити обходи, щоб захистити дерева від самовільних рубок. У 2021 році під час перевірки виявлено незаконну рубку 14 сироростучих дерев породи ялина. Шкода довкіллю оцінюється у 123 тис. грн.