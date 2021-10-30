Психолог пояснив дивну поведінку українців, які паркуються де попало

«Українці абсолютно не сприймають інтереси спільноти, вони ставлять на перше місце приватну вигоду»

Нашим громадянам притаманна тяглість до задоволення власних потреб та інтересів, суспільні вимоги, дисциплінуючі речі дуже часто відходять на другий план. Такими думками в матеріалі «Главкома» поділився політичний психолог Валентин Кім.

За словами експерта, можна виділити три ключові складові, які формують характер людини у суспільстві: а) ставлення до людини; б) ставлення до суспільства; и) ставлення до держави.

«У нас понад усе стоять інтереси людини. Друге місце за ступенем важливості посідає визнання прав суспільства, а вже далі – визнання прав держави. Тобто, в цілому українці демонструють зневажливе ставлення до держави. Дещо більше поваги українці демонструють щодо суспільства, вимог колективу. Однак понад усе вони схильні любити самих себе. Це, наприклад, є нашою ключовою ознакою, яка відрізняє нас від північного сусіда, де ця трійця побудована навпаки – найважливіші інтереси – це інтереси держави, потім за важливістю йде суспільство, і вже наостанок – приватні інтереси», – констатує Кім.

У цьому сенсі, зауважує психолог, ми є суспільством, де права людини дуже добре можуть прижитися, а от якісь дисциплінуючі речі, коли треба урівнювати себе в правах із рештою, практично неприйнятні. Частково через це у нас виникає така ситуація з парковками: нам притаманна хаотичність, задоволення власних потреб, які для нас більш пріоритетні за суспільні. Це з точки зори історичної аналітики.

«Якщо ж розглядати момент організації суспільства, верховенства права, то тут ми теж опинилися в невигідній позиції: з одного боку, у нас не створені умови для паркування повсюдно, а з іншого – у нас бояться застосовувати закон відносно дрібних правопорушень, адже у нас дрібні чиновники побоюються санкцій з боку народу», – каже Кім.

На думку фахівця, через це народ абсолютно не сприймає дисциплінуючі заходи. «У центрі Києва евакуатори нещодавно почали вивозити автівки, припарковані із порушеннями. У соцмережах піднялась хвиля обурення, ніхто не звернув увагу на позитивний ефект: нарешті з’явилась можливість вільно проїхати», – нагадує експерт.

За словами Валентина Кіма, окрім культурно-історичних та соціально-політичних особливостей, існують ще певні демографічні нюанси. Проблема у тому, що Київ, як і інші великі міста, зараз переживає демографічний сплеск. Величезна кількість людей приїжджають сюди.

«Власне, це загальносвітовий тренд: глибинка стає дедалі більш безлюдною, люди покидають села, виїжджають у міста, а звідти – у мегаполіси. Останні приречені на стрімке зростання, і мало яке місто може з цим впоратись. Київ однозначно не може…», – робить висновок експерт.

Раніше повідомлялося, що у Києві почали діяти нові тарифи на паркування.