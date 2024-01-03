Українець у Польщі потрощив битою 11 автомобілів

Як показав тест, в організмі чоловіка було два проміле алкоголю

В автівках розбиті вікна, знищені дзеркала та задні ліхтарі

У польському Гданську 40-річний українець розтрощив бейсбольною битою 11 автомобілів, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння. Збитки сягають майже 140 тис. злотих (понад 1,3 млн грн). Про це місцева поліція повідомила 3 січня.

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До правоохоронців Гданська рано-вранці 1 січня надійшло повідомлення від очевидців про те, що чоловік гатив битою по припаркованих авто на одній із автостоянок району Осова.

Поліція прибула на місце інциденту і помітила в одному з пошкоджених автомобілів чоловіка: він лежав у пасажирському кріслі. Зовнішність його збігалася з описом того, хто трощив машини, тож правоохоронці затримали зловмисника. Як показав тест, в організмі чоловіка було два проміле алкоголю.

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Серед 11 пошкоджених битою машин були Toyota та Opel. В автівках розбиті вікна, знищені дзеркала та задні ліхтарі.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що світ у відповідь на масштабний ракетний обстріл України 2 січня має посилити санкції проти Росії та надати нашій країні ракети дальнього радіусу дії.