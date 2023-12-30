Польща залучить майже 500 військових для пошуку російської ракети
Місцевих мешканців попросили з розумінням поставитись до операції з пошуків
Польща залучить 480 військових для пошуку російської ракети, або її уламків на кордоні з Україною, яка залетіла на територію країни 29 грудня. Про це повідомляє Оперативне командування Польщі в X (Twitter).
«30 грудня у Люблінському воєводстві проводитиметься наземний пошук можливих елементів об’єкта, який вчора порушив повітряний простір Польщі. До пошуків будуть залучені близько 480 бійців WOT з 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони та 19-ї бригади територіальної оборони річки Буг», – ідеться у повідомленні.
Як зазначило Оперативне командування Польщі, метою обшуку буде остаточне підтвердження того, що жоден елемент російської ракети не залишився на території Польщі. Діяльність військових відбуватиметься на південний схід від Замостя (місто в Люблінському воєводстві, –ред.).
Місцевих мешканців попросили з розумінням поставитись до операції з пошуків.
Нагадаємо, у п’ятницю вранці, 29 грудня, у повітряний простір Польщі з боку України увійшов неідентифікований літальний об’єкт.
Раніше, у листопаді 2022 року, Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю четверту Договору про НАТО.
Крім того, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що скликає термінову нараду з військовими через те, що повітряний простір Польщі вранці 29 грудня з боку України увійшов невпізнаний об’єкт, а згодом обговорив з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом порушення польського повітряного простору під час ракетної атаки Росії на Україну.
Як прокоментував речник Оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, невідомий об'єкт був помічений в околицях Замостя. «Ми розглядаємо всі версії і розслідуємо їх», – цитує Горишевського Gazeta.Pl. За даними Republika, ракета впала в селі Вожучин-Кукроня (Томашівський повіт).
Як згодом стало відомо, за офіційною інформацією представників польського війська, обʼєкт, який залетів з повітряного простору України до Польщі, був російською ракетою. Вона була випущена під час масованого обстрілу українських міст.
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