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Уряд Польщі відмовився відправляти на венеційське бієнале картину з Меркель та Путіним

Катерина Іванова
glavcom.ua
Уряд Польщі відмовився відправляти на венеційське бієнале картину з Меркель та Путіним
Ігнацій Чвартош зі своїми роботами
фото: Ignacy Czwartos / Facebook

Замість художника Ігнація Чвартоша Польщу буде представляти український мистецький колектив з Open Group

Нова польська влада на чолі з Дональдом Туском оголосила про відкликання проєкту «Польські вправи у трагедії світу: між Німеччиною та Росією» художника Ігнація Чвартоша, який мав представити Польщу у Венеції.

Заявка Ігнація Чвартоша складалась із 35 робіт митця, однією з яких була картина із Ангелою Меркель і Володимиром Путіним, що з’єднані палаючим Андріївським хрестом у формі свастики. Це викликало критику з боку польської мистецької спільноти за «надмірний ухил до наративу про національну жертву». Зазначимо, що картини про Меркель і Путіна немає у відкритому доступі. 

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Роботи Ігнація Чвартоша

Щойно призначений міністр культури Бартломей Сенкевич зазначив, що вирішив змінити подання проєкту «після того як ознайомився з думками та голосами громад». Згодом, три члени журі підписали протест проти висунення Чвартоша, зазначивши, що його павільйон суперечить цьогорічній інклюзивній темі найбільшої у світі мистецької події.

Ігнацій Чвартош поскаржився на вилучення його роботи, заявивши Art Newspaper, що це суперечить чинним нормам. «Відбір відбувся згідно з правовими процедурами. Я сприймаю це як цензуру», – сказав художник.

Замість робіт Ігнація Чвартоша у польському павільйоні буде відеоперформанс українського мистецького колективу Open Group. Вони представлять фільм під назвою «Повтори за мною», де можна буде побачити інтерв’ю з вимушеними переселенцями, які розповідають свої спогади про війну звуками, які вони пам’ятають.

Відеофрагменти у стилі караоке спонукають відвідувачів відтворити звуки сигналів обстрілів та різних видів зброї. Відеоінсталяцію спочатку відзняли в таборі для біженців у Львові, і згодом вперше показали в галереї «Лабіринт» у польському місті Люблін у листопаді 2022 року.

Раніше у Венеції навпроти російського павільйону на архітектурній бієнале художник Данило Ткаченко встановив фотографію зруйнованого окупантами будинку у Бородянці на Київщині. Також Росія не бере участі у виставці від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, що у Дніпрі пройде фотовиставка про найскладнішу зиму в історії Незалежної України. Раніше виставка пройшла у Києві в Національному музеї Т. Шевченка. Після цього вона відбулась у Харкові та Львові.

Теги: фільм художник протест Польша Венеція міністр картина

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