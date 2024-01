«Мова, яку розуміє Путін». Польща закликала відповісти РФ на масовану ракетну атаку

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що світ у відповідь на масштабний ракетний обстріл України 2 січня має посилити санкції проти Росії та надати нашій країні ракети дальнього радіусу дії. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

Польський міністр закликав дати відповідь РФ та диктатору Володимиру Путіну за масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня. «Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін», – підкреслив він.

We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers.