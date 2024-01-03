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«Мова, яку розуміє Путін». Польща закликала відповісти РФ на масовану ракетну атаку

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Мова, яку розуміє Путін». Польща закликала відповісти РФ на масовану ракетну атаку
Внаслідок вчорашньої атаки у Києві поранено десятки людей, є загиблі
фото: Reuters

Дипломат закликав посилити санкції щодо РФ та передати Україні далекобійну зброю

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що світ у відповідь на масштабний ракетний обстріл України 2 січня має посилити санкції проти Росії та надати нашій країні ракети дальнього радіусу дії. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

Польський міністр закликав дати відповідь РФ та диктатору Володимиру Путіну за масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня. «Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін», – підкреслив він.

Сікорський закликав посилити санкції проти РФ, аби Москва не могла «створювати нову зброю з контрабандних компонентів». Також він переконаний, що Києву треба надати ракети дальнього радіуса дії, які дозволять Україні знищити російські пускові майданчики та командні центри.

Нагадаємо, що зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.

Теги: Україна Польща міністр санкції путін росія обстріл

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