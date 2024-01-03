«Мова, яку розуміє Путін». Польща закликала відповісти РФ на масовану ракетну атаку

Дипломат закликав посилити санкції щодо РФ та передати Україні далекобійну зброю

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зазначив, що світ у відповідь на масштабний ракетний обстріл України 2 січня має посилити санкції проти Росії та надати нашій країні ракети дальнього радіусу дії. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter).

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Польський міністр закликав дати відповідь РФ та диктатору Володимиру Путіну за масовану ракетну атаку РФ по Україні 2 січня. «Ми повинні відповісти на останню атаку по Україні мовою, яку розуміє Путін», – підкреслив він.

We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers. Будь ласка, читайте текст після реклами January 3, 2024

Сікорський закликав посилити санкції проти РФ, аби Москва не могла «створювати нову зброю з контрабандних компонентів». Також він переконаний, що Києву треба надати ракети дальнього радіуса дії, які дозволять Україні знищити російські пускові майданчики та командні центри.

Нагадаємо, що зранку 2 січня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, у Києві зафіксовано падіння уламків ракет у Печерському, Оболонському, Голосіївському та Святошинському районах. Є влучання на територію об’єкта цивільної інфраструктури у Подільському районі. Крім того, у багатоповерховому житловому будинку Солом’янського району внаслідок ракетної атаки загинули дві людини та 49 постраждали.