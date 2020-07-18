Українка зняла модель Victoria's Secret в бікіні для модного журналу: фото
Знімки української фотохудожниці Юлії Горбаченко з'явилися в Instagram-акаунті модного видання
Шведська модель і «ангел» Victoria's Secret Ельза Госк взяла участь в пляжній зйомці нового номера грецької версії журналу Harper's Bazaar і стала героїнею його обкладинки.
Знімки української фотохудожниці Юлії Горбаченко з'явилися в Instagram-акаунті модного видання.
На одному з розміщених кадрів манекенниця позує на тлі моря в роздільному купальнику люксового бренду Louis Vuitton з монограмою марки. З аксесуарів на Хоск - білі сонячні окуляри.
Переглянути цей допис в Instagram
The Escape Issue Το απόλυτο beach girl, η @hoskelsa φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το τεύχος Αυγούστου του Harper’s Bazaar Greece που κυκλοφορεί την Κυριακή 19 Ιουλίου, με @tovima.gr . . The Escape Issue @hoskelsa is posing exclusively for Harper’s Bazaar Greece. Stay tuned for our August issue, which will be released on Sunday, 19/7. Model: @hoskelsa @imgmodels Photographer: @yuliagorbachenko Fashion Director: @sandyarmeni Creative Director: @_jp_nyc_ Art Director: @kendallgregory Hair: @pasqualeferrantehair Makeup: @georgisandev Production: @themorrisongroup Set designer: @russiandennis Styling Assistant: @thesassyzebra & @mariannelleslie Location: @ocean_vista_resort
Її також сфотографували на шезлонгу в смугастому платті Altuzarra з високим розрізом і окулярах Mark Jacobs зеленого кольору.
Переглянути цей допис в Instagram
The ultimate summer mood. H @hoskelsa φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το Harper’s Bazaar Greece. Ταξιδέψτε στα πιο καλοκαιρινά τοπία με το τεύχος Αυγούστου που κυκλοφορεί στις 19/7 με @tovimagr της Κυριακής. . . Model: @hoskelsa @imgmodels Photographer: @yuliagorbachenko Fashion Director: @sandyarmeni Creative Director: @_jp_nyc_ Art Director: @kendallgregory Hair: @pasqualeferrantehair Makeup: @georgisandev Production: @themorrisongroup Set designer: @russiandennis Styling Assistant: @thesassyzebra & @mariannelleslie Location: @ocean_vista_resort
На іншому знімку знаменитість нахилилася в салон автомобіля в червоному купальнику, і фотограф відобразив тільки її ноги.
Переглянути цей допис в Instagram
H @hoskelsa φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το Harper’s Bazaar Greece με σεξι μαγιό, body conscious σιλουέτες, prints και ρίγες, που αποπνέουν τη γοητεία των ‘70s και εκφράζουν το ελεύθερο πνεύμα του καλοκαιριού. Την Κυριακή 19/7 με @tovimagr της Κυριακής. . . Our August issue cover star @hoskelsa poses exclusively for Harper’s Bazaar, wearing sexy swimwear, body conscious silhouettes, prints and stripes channeling a ‘70s allure, inspired by the free spirit of summer. Model: @hoskelsa @imgmodels Photographer: @yuliagorbachenko Fashion Director: @sandyarmeni Creative Director: @_jp_nyc_ Art Director: @kendallgregory Hair: @pasqualeferrantehair Makeup: @georgisandev Production: @themorrisongroup Set designer: @russiandennis Styling Assistant: @thesassyzebra & @mariannelleslie Location: @ocean_vista_resort
Стилістами зйомки виступили Вільям Ногучі (William Noguchi) і Маріанна Леслі (Marianne Leslie), візажистом - Георгі Санд (Georgi Sandev).
У червні ще один український фотограф Саша Самсонова зняла сестру Кім Кардашьян Хлої біля басейну. На опублікованому фото вона лежить із заплющеними очима на бортику басейну в бікіні оливкового кольору. Телезірка також позувала в злитому чорному купальнику з розпущеним волоссям.