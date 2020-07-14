Після поцілунків з Медведчуком Тимошенко пообнімалась зі ще одним проросійським діячем (фото)



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У мережу злили обійми Юлії Тимошенко з Новинським

На фото Тимошенко, чи то обіймається, чи то перешіптується з Новинським

В мережі з’явилося фото дивних стосунків лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко з проросійським нардепом Вадимом Новинським.

Світлину на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фотограф Ян Доброносов.

На фото Юлія Тимошенко, чи то обіймається, чи то перешіптується з Новинським.

«Коли спочатку ЮВ в обіймах, а потім згадує, що можуть фоткать», – написав він.

Нагадаємо, раніше в мережі з’явилося фото дивних стосунків Тимошенко і Медведчука.

Як повідомлялося, останнім часом лідер партії «Батьківщина» дуже часто з’являється на ТБканалах, що належать одіозному Віктору Медведчуку, де їй створюються максимально тепличні умови.

Нагадаємо, Тимошенко виставила на продаж партію Зеленського.

Російський бізнесмен Вадим Новинський, який у 2012 році отримав українське громадянство від Віктора Януковича, завжди був спонсором УПЦ (МП) та її неофіційним куратором. Згодом Новинський очолював кампанію проти отримання Томосу Помісної української церкви. Зокрема у 2018 році він стверджував, що у Константинополі не розглядалося українське питання.

Новинський влітку 2018 року перебував у складі делегації УПЦ Московського патріархату, яка тоді прибула до Стамбулу для зустрічі зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Тоді переговори представників РПЦ в Україні та Вселенського патріархату тривали понад шість годин.

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