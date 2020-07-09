«Шедеври будівельної думки», які викликають здивування та сміх (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смішні підписи і веселі фото зробили власника цих світлин популярним

Тревор Лахі - австралієць з хорошим почуттям гумору, який займається ремонтом. Близько двох років тому він вирішив створити профіль в Instagram, присвячений жахливим будівельним рішенням, які йому надсилали його клієнти і друзі.

Тревор вирішив вести профіль так, немов ці «шедеври будівельної думки» його рук справа. Смішні підписи і веселі фото зробили чоловіка популярним - на нього підписалися вже майже 70 тисяч осіб.