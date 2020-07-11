Instagram і Facebook блокуватимуть усі пости щодо лікування гомосексуальності
Таке рішення соцмережа ухвалила після звернення британських користувачів щодо блокування сторінки компанії Core Issues Trust, яка у Британії надає послуги конверсійної терапії
Конверсійна терапія заборонена в деяких штатах США, але не в цілому по країні
Instagram і Facebook оголосили про блокування всіх постів соцмережі, які просувають так звану конверсійну терапію – тобто зміну сексуальної орієнтації людини в бік гетеросексуальності.
Про рішення Instagram його керівниця публічної політики в Європі Тара Гопкінс повідомила в коментарі CNN.
«Ми не дозволяємо напади на людей на основі їхньої сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності, тому оновлюємо наші політики, аби заборонити просування послуг із конверсійної терапії», – сказала вона.
Instagram також перестане видавати контент, пов’язаний із конверсійною терапією, в рекомендаціях – ідеться про, приміром, «свідчення» її дієвості чи заяви на її підтримку. Раніше соцмережа заборонила рекламування послуг такої «терапії».
Конверсійна терапія заборонена в деяких штатах США, але не в цілому по країні. Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей ще у 2018 році обіцяла заборонити конверсійну терапію, але цього так і не сталося.