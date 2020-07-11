Instagram і Facebook блокуватимуть усі пости щодо лікування гомосексуальності



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Таке рішення соцмережа ухвалила після звернення британських користувачів щодо блокування сторінки компанії Core Issues Trust, яка у Британії надає послуги конверсійної терапії

Конверсійна терапія заборонена в деяких штатах США, але не в цілому по країні

Instagram і Facebook оголосили про блокування всіх постів соцмережі, які просувають так звану конверсійну терапію – тобто зміну сексуальної орієнтації людини в бік гетеросексуальності.

Про рішення Instagram його керівниця публічної політики в Європі Тара Гопкінс повідомила в коментарі CNN.

«Ми не дозволяємо напади на людей на основі їхньої сексуальної орієнтації чи ґендерної ідентичності, тому оновлюємо наші політики, аби заборонити просування послуг із конверсійної терапії», – сказала вона.

Instagram також перестане видавати контент, пов’язаний із конверсійною терапією, в рекомендаціях – ідеться про, приміром, «свідчення» її дієвості чи заяви на її підтримку. Раніше соцмережа заборонила рекламування послуг такої «терапії».

Таке рішення соцмережа ухвалила після звернення британських користувачів щодо блокування сторінки компанії Core Issues Trust, яка у Британії надає послуги конверсійної терапії.

Конверсійна терапія заборонена в деяких штатах США, але не в цілому по країні. Колишня прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей ще у 2018 році обіцяла заборонити конверсійну терапію, але цього так і не сталося.

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