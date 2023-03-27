Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

За останні шість місяців різко зросла кількість переглядів порнографічних відео, на яких зображені українські біженці

У Європі виявлено зростання попиту на порнографічні матеріали, на яких зображені українські біженки. Вони дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації та сексуалізованого насильства в європейських країнах. Про це йдеться в дослідженні компанії Thomson Reuters, проведеному спільно з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє The Guardian.

Дослідники вивчили глобальний пошуковий трафік від 24 лютого 2022 року і виявили підвищення інтересу до порнографії за участі українських біженців.

На їхнє переконання, це свідчить про те, що українські жінки та діти, які виїхали за кордон, наражаються на підвищений ризик стати жертвами як організаторів секс-трафіку в країнах Європи, так і виробників онлайн-порнографії.

Як ідеться в аналізі, за останні шість місяців різко зросла кількість переглядів порнографічних відео, на яких зображені українські біженці. Зокрема, 13 відеороликів, на яких, як вважають дослідники, зображені українські біженці, набрали 275 тисяч переглядів.

Формулювання «українське порно» (Ukrainian porn) у пошукових запитах від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України трапляється стабільно частіше, ніж до цього.

Спецпредставник ОБСЄ Валіант Річі заявив, що дослідники виявили прямі докази спроб залучення людей до секс-трафіку в чатах українських біженців та збільшення масштабів онлайн-реклами секс-послуг, які нібито надають українки.

«Високий попит чоловіків на сексуальний доступ до українських жінок і дівчат створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток», – підкреслив він.

Нагадаємо, що 7 березня Європейський союз схвалив санкції проти дев'яти фізичних осіб і трьох юридичних осіб, причетних до випадків сексуального насильства щодо жінок під час війни в Україні.

Читайте також: «Сама винна!» Чому українці толерують сексуальне насильство?
Теги: українці біженці Європейський союз порно секс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ірландський віолончеліст Патрік Декстер підтримав Україну
Ірландський віолончеліст неймовірно виконав пісню «Ой, у вишневому саду» (відео)
22 березня, 06:31
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press
Україна отримала від ЄС макрофінансову допомогу: деталі
21 березня, 13:12
Новий суспільний договір: виграти війну і не програти відбудову
Новий суспільний договір: виграти війну і не програти відбудову
14 березня, 13:13

Соціум

Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження
Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження
Обшуки в церквах Московського патріархату: ООН заявила про «дискримінацію»
Обшуки в церквах Московського патріархату: ООН заявила про «дискримінацію»
Поліція вилучила опудало Ердогана на антитурецькій демонстрації в Фінляндії (відео)
Поліція вилучила опудало Ердогана на антитурецькій демонстрації в Фінляндії (відео)
У німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, є жертви
У німецькому Гамбурзі сталася стрілянина, є жертви
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика
Яка межа запасів зброї і техніки в РФ? Відповідь військового аналітика

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
31K
Велике виселення з Лаври: скільки послушників готові перейти в ПЦУ?
22K
Український десантник знищив у одному бою п’ять танків та три БМП
14K
У Росії прогримів потужний вибух за 200 км від Москви (фото, відео)
14K
Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
13K
Танковий двобій між ЗСУ та армією РФ: яскраве відео від Міноборони
12K
Патріарх Кирило зірвав маски і визнав УПЦ МП філією РПЦ

Новини

Відео бачило все село. Журналістка розповіла шокуючі деталі про зґвалтування на Закарпатті
Вчора, 17:00
Співавтор закону про деколонізацію спрогнозував, коли вулиці очистяться від російських назв
25 березня, 21:32
Генерал Муженко: У нас є всі можливості розгромити Росію
25 березня, 16:16
Бої за Бахмут: Залужний заявив про стабілізацію ситуації
25 березня, 11:23
Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
24 березня, 16:00
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
24 березня, 12:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту