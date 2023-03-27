Українські біженки дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації – дослідження

За останні шість місяців різко зросла кількість переглядів порнографічних відео, на яких зображені українські біженці

У Європі виявлено зростання попиту на порнографічні матеріали, на яких зображені українські біженки. Вони дедалі частіше стають жертвами сексуальної експлуатації та сексуалізованого насильства в європейських країнах. Про це йдеться в дослідженні компанії Thomson Reuters, проведеному спільно з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), повідомляє The Guardian.

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Дослідники вивчили глобальний пошуковий трафік від 24 лютого 2022 року і виявили підвищення інтересу до порнографії за участі українських біженців.

На їхнє переконання, це свідчить про те, що українські жінки та діти, які виїхали за кордон, наражаються на підвищений ризик стати жертвами як організаторів секс-трафіку в країнах Європи, так і виробників онлайн-порнографії.

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Як ідеться в аналізі, за останні шість місяців різко зросла кількість переглядів порнографічних відео, на яких зображені українські біженці. Зокрема, 13 відеороликів, на яких, як вважають дослідники, зображені українські біженці, набрали 275 тисяч переглядів.

Формулювання «українське порно» (Ukrainian porn) у пошукових запитах від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України трапляється стабільно частіше, ніж до цього.

Спецпредставник ОБСЄ Валіант Річі заявив, що дослідники виявили прямі докази спроб залучення людей до секс-трафіку в чатах українських біженців та збільшення масштабів онлайн-реклами секс-послуг, які нібито надають українки.

«Високий попит чоловіків на сексуальний доступ до українських жінок і дівчат створює величезний стимул для торговців людьми вербувати вразливих людей, щоб задовольнити цей попит і отримати від цього прибуток», – підкреслив він.

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Нагадаємо, що 7 березня Європейський союз схвалив санкції проти дев'яти фізичних осіб і трьох юридичних осіб, причетних до випадків сексуального насильства щодо жінок під час війни в Україні.