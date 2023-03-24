«Сама винна!» Чому українці толерують сексуальне насильство?

Людина, що пережила насильство, часто вирішує не звертатися в поліцію – через страх, сором чи суспільний тиск

14-річна дівчинка зазнала ceкcyaльного насилля від трьох підлітків. Вони знімали все на відео, виклали в соцмережах та показали однокласникам.

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Але Воловецький райсуд вирішив, що для них достатньо умовного терміну та виплати по 60 тис. грн моральної шкоди.

Ну звісно, адже матері малолітніх злочинців заявили в суді, що ті виховуються в хороших умовах та всім забезпечені. Класні керівники дали їх позитивну характеристику, не мали скарг на їхню поведінку та вважали, що достатнім буде покарання без ув'язнення.

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Ну так, хіба може зіпсувати позитивну характеристику групове ceкcyaльне насильство? Подумаєш.

Про те, що сталося, дівчинка нікому не розповідала, їй було страшно й соромно. Зізналася, лише коли вся школа побачила відео.

У мене зла не вистачає на таку судову систему. Вчителів, у яких язик повертається роздавати такі позитивні характеристики, на гарматний постріл не можна підпускати до дітей.

Але з цієї сумної історії є ще один важливий висновок. Злочинці казали, що частково компенсували потерпілій моральну шкоду. Тобто намагалися відкупитися. Добре, що бабуся вступилася за дівчинку і викликала поліцію. Але в сотнях випадків, які не потрапляють в новини, людина, що пережила насильство, вирішує не звертатися в поліцію – через страх, сором чи суспільний тиск. І якщо не йдеться про ceкcyaльне насилля з боку групи осіб, що є тяжким злочином, справу просто не відкриють.

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Іноді на дівчат та жінок тиснуть, намагаються залякати чи підкупити, мовляв, «забери заяву». Ми маємо змінити законодавство таким чином, щоб це стало неможливим. Щоб людина, яка пережила насилля, перестала бути вразливою.

Тому ми з колегами подали законопроєкт №9093, що вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині про укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення.

Це означає, що якщо наш законопроєкт стане законом, справи про зґвaлтyвання, ceкcyaльне насильство, домашнє насильство, примус до аборту чи стерилізації – відкриватимуть без заяви потерпілої чи потерпілого. І навіть якщо заяву заберуть, справу неможливо буде закрити.

Також ми прописали нові положення в угоді про примирення – примирення можливе виключно за ініціативою потерпілої. Зараз це положення діє лише щодо справ про домашнє насильство.