Головна Думки вголос Інна Совсун
search button user button menu button
Інна Совсун Народний депутат

«Сама винна!» Чому українці толерують сексуальне насильство?

glavcom.ua
У суспільстві досі існують шкідливі соціальні стереотипи
зображення з відкритих джерел

Людина, що пережила насильство, часто вирішує не звертатися в поліцію – через страх, сором чи суспільний тиск

14-річна дівчинка зазнала ceкcyaльного насилля від трьох підлітків. Вони знімали все на відео, виклали в соцмережах та показали однокласникам.

Але Воловецький райсуд вирішив, що для них достатньо умовного терміну та виплати по 60 тис. грн моральної шкоди.

Ну звісно, адже матері малолітніх злочинців заявили в суді, що ті виховуються в хороших умовах та всім забезпечені. Класні керівники дали їх позитивну характеристику, не мали скарг на їхню поведінку та вважали, що достатнім буде покарання без ув'язнення.

Ну так, хіба може зіпсувати позитивну характеристику групове ceкcyaльне насильство? Подумаєш.

Про те, що сталося, дівчинка нікому не розповідала, їй було страшно й соромно. Зізналася, лише коли вся школа побачила відео.

У мене зла не вистачає на таку судову систему. Вчителів, у яких язик повертається роздавати такі позитивні характеристики, на гарматний постріл не можна підпускати до дітей.

Але з цієї сумної історії є ще один важливий висновок. Злочинці казали, що частково компенсували потерпілій моральну шкоду. Тобто намагалися відкупитися. Добре, що бабуся вступилася за дівчинку і викликала поліцію. Але в сотнях випадків, які не потрапляють в новини, людина, що пережила насильство, вирішує не звертатися в поліцію – через страх, сором чи суспільний тиск. І якщо не йдеться про ceкcyaльне насилля з боку групи осіб, що є тяжким злочином, справу просто не відкриють.

Іноді на дівчат та жінок тиснуть, намагаються залякати чи підкупити, мовляв, «забери заяву». Ми маємо змінити законодавство таким чином, щоб це стало неможливим. Щоб людина, яка пережила насилля, перестала бути вразливою.

Тому ми з колегами подали законопроєкт №9093, що вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині про укладення угоди про примирення та кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення.

Це означає, що якщо наш законопроєкт стане законом, справи про зґвaлтyвання, ceкcyaльне насильство, домашнє насильство, примус до аборту чи стерилізації – відкриватимуть без заяви потерпілої чи потерпілого. І навіть якщо заяву заберуть, справу неможливо буде закрити.

Також ми прописали нові положення в угоді про примирення – примирення можливе виключно за ініціативою потерпілої. Зараз це положення діє лише щодо справ про домашнє насильство.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: школа українці домашнє насильство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Загинув сторож, людині відірвало ногу: наслідки атаки винищувачів РФ на Сумщині
Загинув сторож, людині відірвало ногу: наслідки атаки винищувачів РФ на Сумщині
Сьогодні, 08:55
Зеленський розповів про нові санкції РНБО та чергове засідання «Рамштайну»
Зеленський пояснив, чому запровадив санкції проти громадян Сирії та Ірану
18 березня, 21:33
Росія чи Московія?
Перейменування Росії. Чи дійсно це потрібно
16 березня, 19:23
Війна практично знищила українську індустріальну економіку
Як Україні подолати економічні та демографічні наслідки війни
12 березня, 11:34
Під час виступу на саміті Global Soft Power Summit 2023 перша леді була в улюбленому піджаку
Олена Зеленська виступила на саміті в Лондоні у піджаку, що вже став її улюбленим
6 березня, 12:27
У Німеччині і Франції все ще думають, що війну в Україні можна зупинити перемовинами
Бути перемовинам? Газета Bild розкрила плани країн ЄС щодо війни в Україні
27 лютого, 19:30
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
Сотні людей вийшли на вулиці Вашингтона, щоб підтримати Україну (фото)
27 лютого, 10:58
За рік повномасштабної війни кількість петицій, які набирають мінімально необхідні 25 тисяч голосів, зросла в кілька разів
Чи чує громадян Банкова: чому буксують петиції до Зеленського? Народовладдя
27 лютого, 08:00
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
27 лютого, 07:51

Інна Совсун

«Сама винна!» Чому українці толерують сексуальне насильство?
«Сама винна!» Чому українці толерують сексуальне насильство?
Як знекровити російську економіку
Як знекровити російську економіку
Берлін: ставлення до України
Берлін: ставлення до України
На часі. Чому треба дозволити одностатеві шлюби
На часі. Чому треба дозволити одностатеві шлюби
Пандемія та війна. Наші діти ризикують через проблеми з освітою
Пандемія та війна. Наші діти ризикують через проблеми з освітою
Досвід Фінляндії, який може суттєво допомогти нашій економіці
Досвід Фінляндії, який може суттєво допомогти нашій економіці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Вихід окупантів із Нової Каховки: Генштаб зробив уточнення
15K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
15K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
12K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
11K
У Росії створено пасажирський літак, але не для пасажирів: усі подробиці
9746
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови

Новини

На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32
Кого можуть призвати з однієї родини під час мобілізації у 2023 році
Вчора, 20:39
«Всі на вихід! Зйомки завершено!»: мешканців будинку, куди приїздив Путін, виселяють
Вчора, 20:30

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту