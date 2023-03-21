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Україна отримала від ЄС макрофінансову допомогу: деталі

glavcom.ua
Україна отримала від ЄС макрофінансову допомогу: деталі
Урсула фон дер Ляєн / Фото: Associated Press

Це другий транш із загального пакету допомоги на суму понад 18 млрд. євро від Європейського Союзу

Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета допомоги на понад 18 млрд євро. Про це написала президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

«Сьогодні ми перерахували Україні ще 1,5 млрд євро», – зазначила вона.

За словами Урсули фон дер Ляєн, підтримка Європейського Союзу допоможе Україні ефективніше працювати, захищаючи себе «і твердо ставить Україну на шлях ЄС, підтримуючи реформи, у тому числі, ефективне управління та фінансову стабільність».

Окрім цього, як повідомлялося раніше, Європейський Союз розгляне збільшення фонду, із якого фінансується зброя для України, у тому числі, Рада ЄС схвалила план із передання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року.

Зазначимо, Сполучені Штати Америки виділили військову допомогу Україні на $350 млн. У пакет увійшли боєприпаси, катери, ракети і не тільки.

Нагадаємо, що перший транш — €3 мільярди — Україна отримала в січні 2023 року. Загалом на цей рік Європейський Союз виділив Україні €18 мільярдів макрофінансової допомоги.

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Теги: зброя боєприпаси Урсула фон дер Ляєн Європейський союз контрнаступ росіяни

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