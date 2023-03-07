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ЄС уперше запровадив санкції за російські сексуальні злочини над жінками в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС уперше запровадив санкції за російські сексуальні злочини над жінками в Україні
Фото: credits

У «чорному списку» двоє російських військових командирів, які беруть участь у повномасштабній війні Росії проти України

Сьогодні, 7 березня, Європейський союз схвалив санкції проти дев'яти осіб і трьох юридичних осіб, причетних до випадків сексуального насильства щодо жінок під час війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Це перший випадок застосування подібних обмежень блоком.

Європейський блок додав до свого «чорного списку» поліцейських і військових командирів, відповідальних за репресії проти українського населення, і, зокрема, чотирьох лідерів, відповідальних за керівництво військовими підрозділами, замішаними в сексуальних нападах на жінок під час вторгнення.

Видання зазначає, що до санкційного списку потрапили російські командир дивізії Микола Кузнєцов і полковник Раміль Ібатуллін, чиї підрозділи систематично здійснювали акти сексуального насильства щодо жінок у період із березня до квітня 2022 року.

«Масштаби і тяжкість сексуального і гендерного насильства в окупованих Росією районах України свідчать про систематичне планування. Командири знали про сексуальне насильство з боку військовослужбовців в Україні і, в деяких випадках, заохочували та наказували його», - йдеться в юридичному тексті, що супроводжує санкції.

Також під санкції потрапили офіційні особи Ірану, Сирії, Афганістану, М'янми, Південного Судану.

Водночас у списку санкцій опинилися Республіканська гвардія Сирії, штаб із військових питань і безпеки М'янми та іранська в'язниця.

Усім фігурантам чорного списку заборонено в'їзд на територію ЄС, а їхні фінансові активи, якщо їх виявлять у європейських банках, підлягають заморожуванню.

Нагадаємо, прокуратура розслідує 171 випадок сексуального насильства проти українців з боку російських загарбників. Серед постраждалих – 13 неповнолітніх. 

Теги: полковник Європейський союз населення санкції

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