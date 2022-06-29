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  4. «Умерли по состоянию здоровья». Шокуюча промова мера на прощанні з загиблими рашистами (відео)
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    Соціум

    «Умерли по состоянию здоровья». Шокуюча промова мера на прощанні з загиблими рашистами (відео)

    У місті Дагенстанські Огні урочисто прощалися з військовими, які вбивають мирних українців - «Умерли по состоянию здоровья». Шокуюча промова мера на прощанні з загиблими рашистами (відео)
    У місті Дагенстанські Огні урочисто прощалися з військовими, які вбивають мирних українців
    фото: скріншот із відео

    Мер російського міста Дагестанські Огні під час прощання із загиблими рашистами говорив нісенітницю, яка шокувала навіть росіян

    У середу, 29 червня, у місті Дагестанські Огні (Росія) відбулося прощання із загиблими у війні проти України рашистами. Мер міста на урочистому прощанні видав досить дивну промову. Про це повідомила російська телеведуча Ксенія Собчак у Telegram.

    Зокрема, мер видав: «Ті, хто склав свою голову, повернулися на нашу батьківщину, але загинули... померли за станом здоров'я».

    Крім того, він не зміг пояснити, що мешканці його міста роблять наразі в Україні. «Ми сьогодні хочемо сказати про ту молодь, яку тут ведучий назвав подію, яка зараз відбувається в сусідній республіці Україні. Сьогодні наша молодь продовжує де... де..., мається на увазі тих недобитів фашистів у 41-45 роках, припало на їхні плечі, вони сьогодні їх добивають. Дев'ятеро людей сьогодні, які виїхали з міста Дагестанські Огні, загинули на цих битвах, домагаючись нам свободи», – сказав мер російського міста.

    Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росії проти України станом на 29 червня наші військові ліквідували понад 35 тис. рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки.

    Наразі триває 126-та доба повномасштабної війни Росії проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    «Умерли по состоянию здоровья». Шокуюча промова мера на прощанні з загиблими рашистами (відео)