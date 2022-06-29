  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. На Сумщині прикордонники збили ударний дрон із вибухівкою (відео)
рус
    Події в Україні

    На Сумщині прикордонники збили ударний дрон із вибухівкою (відео)

    Після падіння від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося - На Сумщині прикордонники збили ударний дрон із вибухівкою (відео)
    Після падіння від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося
    Фото: Генштаб ЗСУ

    На місці падіння залишилася чимала вирва

    Українські прикордонники у Сумській області знешкодили ворожий БПЛА зі стрілецької зброї. Дрон виявився з вибухівкою, тож при приземленні вибухнув. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

    У відомстві розповіли, що прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

    На місці падіння залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося.

    До слова, ЗСУ знищили ще один ворожий ЗРГК на Зміїному (відео). Також українські військові 28 червня накрили російську мінометну секцію. Ворог позбувся свого боєкомплекту.

    Теги: прикордонники росія окупанти Держприкордонслужба війна Сумщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сумщині прикордонники збили ударний дрон із вибухівкою (відео)