На Сумщині прикордонники збили ударний дрон із вибухівкою (відео)

Після падіння від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося

На місці падіння залишилася чимала вирва

Українські прикордонники у Сумській області знешкодили ворожий БПЛА зі стрілецької зброї. Дрон виявився з вибухівкою, тож при приземленні вибухнув. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

У відомстві розповіли, що прикордонний наряд помітив наближення ворожого коптера на одному із напрямків держрубежу. По повітряній цілі був відкритий прицільний вогонь зі стрілецької зброї.

На місці падіння залишилася чимала вирва. Від самого ж безпілотника майже нічого не залишилося.

До слова, ЗСУ знищили ще один ворожий ЗРГК на Зміїному (відео). Також українські військові 28 червня накрили російську мінометну секцію. Ворог позбувся свого боєкомплекту.