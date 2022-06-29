Кремль прокоментував теракт у Кременчуці, звинувативши Україну

Росія заявляє, що повідомлення про обстріли українських міст – це «дезінформаційна кампанія»

Російська влада прогнозовано не визнає провини у обстрілі об’єктів цивільної інфраструктури в Україні, звинувачуючи Київ «дезінформаційній кампанії». Про це речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу.

За словами Захарової, Росія «завдає удари тільки по військових об’єктах».

Обстріл же ТРЦ «Амстор» у Кременчуці речниця МЗС назвала фейком, заявивши, що на тому місці, куди влучили ракети, розташований завод «Кредмаш», де нібито зберігалася західна зброя.

Також Захарова згадала ракетний удар по житловому будинку у Києві. Цей випадок речниця російського міністерства виправдала наступним чином – мовляв, «насправді це була збита українська ракета С-300», уламки якої нібито і упали на будинок. Причому, якщо вірити Захаровій, цю українську ракету і збили українські ж сили ППО.

Нагадаємо, що у звичайних росіян в соцмережах уже за кількадесят хвилин після обстрілу кременчуцького ТРЦ з’явилися «версії», що ніякого влучання ракет у цивільний об’єкт нібито не було.

Додамо, що російські війська вчора, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, У перших офіційних даних йшлося про 18 загиблих та 59 постраждалих.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив, що рашисти запустили по Кременчуку дві ракети. Одна з них і влучила у торговий центр, де було близько тисячі людей. Інша ракета прилетіла у міський стадіон.

Окупанти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

В Офісі Генпрокурора повідомили, що у Кременчуці подали понад 40 заяв про безвісти зниклих рідних.